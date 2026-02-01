Serena Rossi è stata ospite di Da noi… a ruota libera, il programma della domenica pomeriggio in onda su Rai1 e condotto da Francesca Fialdini. Nel corso dell’intervista, l’attrice e cantante ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua crescita artistica e personale, raccontando con sincerità il suo rapporto con la musica e il percorso che l’ha portata a diventare uno dei volti più amati della televisione italiana.

Serena Rossi e le canzoni napoletane: da rifiuto adolescenziale a grande amore

Durante la chiacchierata, Serena Rossi ha parlato del suo legame con la tradizione musicale partenopea, rivelando un aneddoto sorprendente legato alla sua adolescenza.

«A 13 anni non le amavo. Davvero, la consideravo musica del passato. Volevo cantare Whitney Houston, Mariah Carey…», ha confessato. Come molti ragazzi della sua età, guardava alla musica internazionale e alle grandi voci pop come modelli da seguire. Eppure, con il tempo, qualcosa è cambiato.

Quelle stesse canzoni napoletane che da giovane sentiva lontane le sono tornate incontro “con forza”. Riascoltandole, ha compreso il loro valore: «È lì che ho capito che sono capolavori. E che, in qualche modo, dovevo cantarle anch’io». Un percorso di riscoperta che oggi rappresenta una parte centrale della sua identità artistica.

Dal sogno di diventare cantante alla carriera da attrice

Serena Rossi ha poi raccontato come il suo sogno iniziale fosse quello di fare la cantante. «Volevo fare la cantante», ha ricordato, spiegando che l’incontro con il teatro e la recitazione è arrivato quasi per caso.

Non immaginava affatto di diventare un’attrice, ma col tempo la recitazione è diventata «la cosa più importante della mia vita». Un cambiamento che riflette anche l’evoluzione del mondo dello spettacolo: «Una volta sembrava che si dovesse scegliere una strada sola; oggi, per fortuna, non è più così».

Il pubblico che l’aveva conosciuta attraverso le serie TV ha imparato a scoprire anche la sua anima musicale, apprezzandone la voce e la sensibilità interpretativa.

Il sogno di portare la musica napoletana nel mondo

Tra i progetti futuri, Serena Rossi ha espresso un desiderio molto chiaro: promuovere la musica napoletana oltre i confini italiani. Un progetto che custodisce “nel cassetto” insieme al marito Davide Devenuto, con l’obiettivo di far conoscere questi brani anche agli italiani che vivono all’estero.

«Mi piacerebbe tantissimo. Sarebbe un sogno farla arrivare anche agli italiani che vivono all’estero», ha spiegato. Un’ambizione che unisce radici, tradizione e apertura internazionale, nel segno di una cultura musicale che continua a emozionare generazioni diverse.

L’esperienza a Tale e Quale Show e il ruolo dei coach

Non è mancato un passaggio sull’esperienza a Tale e Quale Show, definita da Serena Rossi come fondamentale per la sua crescita artistica. Il talent di Rai1 le ha permesso di mettersi alla prova, confrontandosi con imitazioni complesse e performance vocali impegnative.

Un ruolo chiave, ha sottolineato, è stato quello dei coach: «Bisogna fidarsi di loro, lasciarsi guidare». In particolare, ha voluto ringraziare Maria Grazia Fontana, che le ha insegnato una lezione preziosa: «La musica nasce dal cuore, e bisogna buttarsi, avere fiducia in se stessi».