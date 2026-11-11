Essere sé stessi, senza filtri e senza paura del giudizio degli altri. È questo il messaggio che Senza Cri affida a “NO CAP”, il nuovo EP disponibile dal 6 novembre 2026 su tutte le piattaforme digitali. Un progetto composto da sette brani che rappresenta un importante capitolo del percorso personale e musicale dell’artista.

Senza Cri presenta “NO CAP”: il suo nuovo EP

Il titolo riprende un’espressione molto utilizzata dalla Generazione Z, che significa niente bugie, niente finzioni, tutta verità. Un concetto che Senza Cri sente particolarmente vicino, come ha raccontato durante la presentazione del progetto, soffermandosi sul proprio rapporto con l’autenticità: «Mi sono sempre sentito un po’ fuori posto». Una sensazione che nel tempo si è trasformata nella volontà di costruire uno spazio personale e artistico nel quale potersi esprimere liberamente.

«Oggi che costruisco il mio posto, che la musica mi dà modo di avere il mio spazio, cerco di renderlo il più libero possibile», ha spiegato l’artista. Una dichiarazione che sintetizza perfettamente lo spirito di “NO CAP”: non nascondere nessuna parte di sé, ma trasformare esperienze, emozioni e contraddizioni in musica.

L’EP comprende sette tracce: “Eclissi”, “La Mia Natura”, “Superstar”, “Notte Selvaggia”, “Dangerous”, “Strade” e “Incendio”. Un percorso nel quale convivono sonorità pop ed elettroniche, momenti introspettivi e atmosfere più energiche. La direzione artistica è stata curata da Stabber, con il contributo di Fiodor, Swan e Rocco Rampino.

Tra i brani che hanno anticipato l’uscita figurano “Strade”, “Notte Selvaggia” e “La Mia Natura”. In particolare, “Strade” affronta il tema delle scelte e delle possibilità della vita, attraverso il concetto delle sliding doors: quei momenti in cui una decisione può cambiare completamente il nostro percorso.

Durante il racconto del progetto, Senza Cri ha approfondito anche il significato di “Superstar”, un brano che mette in contrapposizione l’immagine che mostriamo agli altri e ciò che realmente portiamo dentro. Una riflessione sul dualismo che caratterizza ogni persona: da una parte la sicurezza e il bisogno di apparire, dall’altra le fragilità, la solitudine e il desiderio di essere compresi.

Il momento più intimo arriva con “Incendio”, la traccia conclusiva dell’EP. È una dedica alla madre, nata da un’esperienza familiare dolorosa e dal desiderio di proteggerla. Un brano acustico, essenziale, nel quale la voce e le parole diventano protagoniste. Parlando della canzone, Senza Cri l’ha definita «il più nudo di tutti», sottolineandone la dimensione profondamente emotiva.

La musica diventa così anche uno strumento per parlare di amore, perdita e legami familiari, ricordando quanto sia importante esprimere i propri sentimenti alle persone che fanno parte della nostra vita.

Accanto alla dimensione musicale, Senza Cri ha voluto costruire un rapporto ancora più diretto con il proprio pubblico attraverso “NO CAP Archive – Private Access”, uno spazio digitale dedicato alla fanbase, con contenuti esclusivi, backstage, fotografie inedite e messaggi personali.

I concerti

Non manca uno sguardo al futuro: nel novembre 2027 l’artista porterà il progetto dal vivo con due appuntamenti speciali, il 25 novembre al Largo Venue di Roma e il 26 novembre alla Santeria Toscana 31 di Milano. Per la prima volta sarà accompagnato da una band, dando vita a uno spettacolo inedito.

Con “NO CAP”, Senza Cri sceglie dunque di non nascondere le proprie sfumature, raccontando una generazione che non vuole essere definita da un’unica identità. Fragilità e ambizione, romanticismo e istinto, malinconia e desiderio di libertà convivono in un progetto che mette al centro la persona prima ancora dell’artista.

Perché il messaggio finale è semplice, ma tutt’altro che scontato: avere il coraggio di mostrarsi per quello che si è, senza maschere e senza compromessi.