La soap turca Segreti di famiglia (Yargi) tornerà stasera – domenica 11 agosto – sui nostri teleschermi. Cosa accadrà nelle tre puntate che prenderanno il via alle 21:20 circa su Canale 5, e ci terranno compagnia fino alle 23:52? Riflettori puntati su Engin, che accuserà Yakta di aver ucciso Inci.

Segreti di famiglia, anticipazioni nona puntata

Engin verrà fermato con l’accusa di aver assassinato Inci. Per scagionarlo suo padre Yekta cercherà di costruire un alibi fasullo per la notte dell’omicidio, e cercherà di far ricadere la colpa dell’assassinio su Osman, il cognato di Ceylin.

Padre e figlio si recheranno da Pars con la documentazione che dovrebbe comprovare la versione di Engin, ma Pars apparirà poco convinto e farà notare all’avvocato numerose incongruenze.

Subito dopo – in tribunale – Engin dichiarerà di non aver ucciso Inci, e indicherà il padre Yekta come responsabile dell’omicidio. L’avvocato però insisterà con Pars affinché il ragazzo venga arrestato.

Spoiler Segreti di famiglia: le richieste di Yilgaz

Yilgaz vorrebbe che Pars tenesse in custodia Engin per altre ventiquattr’ore prima di accettare un’alleanza con lui, ma Ceylin non sarà affatto d’accordo con questa decisione.

Chi riuscirà ad avere la meglio?

Segreti di famiglia, Canale 5 sospende la soap?

Da alcuni giorni sul web ci sono molti rumors che indicherebbero la volontà di Mediaset di sospendere la soap turca Segreti di Famiglia. I vertici di Cologno Monzese – stando ad alcune indiscrezioni – avrebbero scelto di trasferire la serie Tv turca sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity dopo il 6 settembre. La decisione scaturirebbe dagli scarsi risultati in ordine di ascolti che Segreti di Famiglia ha fatto registrare negli ultimi appuntamenti.

Se queste voci venissero confermate i fans della soap opera dovrebbero salutare i loro beniamini su canale 5 nella puntata in onda la prima domenica di settembre, per ritrovarli sulla piattaforma Mediaset, dove i nuovi episodi saranno disponibili – insieme a quelli già trasmessi – on demand.

Al posto di Segreti di Famiglia canale 5 dovrebbe mandare in onda un’altra soap turca: La Rosa della Vendetta. Le vicende di Gülcemal e Gulendam – dopo una lunga pausa estiva – si preparano a tornare sui nostri teleschermi. Prenderanno veramente il posto de La Rosa della Vendetta? In attesa di ricevere conferme o smentite, vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.