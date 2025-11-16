Cosa ci riserveranno le prime puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 17 al 21 novembre? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei primi episodi di questa terza stagione.

Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 21 novembre: Ceylin e Ilgaz costretti a collaborare

A distanza di cinque anni, nella cassa degli attrezzi di scena di una famosa cantante viene trovato un cadavere. Ceylin – che nel momento in cui arriva la chiamata è di turno nonostante fosse il giorno del suo compleanno – viene incaricata delle indagini.

Intanto anche a Ilgaz viene affidata un’indagine: dovrà far luce sul caso di una donna precipitata dalla finestra di un hotel. I due casi sono in qualche modo collegati? E come?

Quando i due procuratori si trovano davanti al procuratore capo Nadide e provano a esporre i risultati delle loro indagini scoprono che Nadide ha richiesto un accorpamento dei fascicoli, costringendo così Ceylin e Ilgaz a lavorare insieme. Pur lavorando allo stesso unico caso, Ilgaz e Ceylin seguono due piste differenti e il loro rapporto si fa sempre più distaccato. La situazione si complica quando Tugce confida a Ceylin qualcosa che ha scoperto, all’insaputa del padre Eren. I nuovi indizi aprono la pista a nuove ipotesi e tensioni familiari.

Segreti di famiglia, spoiler settimanali

I preparativi per la festa di fidanzamento di Parla e Cinar proseguono, anche se si iniziano a intravedere le prime tensioni tra lavoro e vita privata.

Metin rientra in servizio come comandante di polizia.

Mentre un flashback mostra Ceylin mentre partorisce, Ilgaz nel presente prova a convincerla a non far prelevare dalla polizia Nil. Le suggerisce di lasciare che sia lui a parlarle, per poi accompagnarla alla centrale dopo la festa di fidanzamento di Parla e Cinar. I due finiscono per litigare, e Ceylin fa un passo indietro e si convince a lasciare agire Ilgaz come lui ha proposto, solo dopo che quest’ultimo chiama il capo procuratore Nadide riferendogli che il caso è davvero molto complesso, e solo la fiducia reciproca potrà condurli a una soluzione.

La scoperta di Ceylin nelle prossime puntate Segreti di famiglia

Ceylin avrà fatto male a cedere alla proposta di Ilgaz e lasciare che fosse lui a portare Nil in centrale? Il dubbio la assale quando scopre che il procuratore ha rilasciato la giovane. Ceylin riferisce tutto a Nadide.

Nel frattempo Osman e Aylin discutono su alcune decisioni in merito alla figlia Elif. La psicologa spiega loro che la bambina necessita di punti fermi che possano aiutarla a staccarsi da Ceylin. Quest’ultima intanto non fa che pensare alla figlia Mercan ed è assalita dai ricordi dei pochi momenti felici vissuti insieme.