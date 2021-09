Stasera 19 settembre in prima serata su canale 5, torna lo show condotto da Enrico Papi, Scherzi a Parte. Dopo un debutto più che discreto in termini di share, ha sfiorato quasi il 22%, stasera nuovo appuntamento. Un bel traguardo per l’ammiraglia Mediaset, dal momento che gli show della domenica sera condotti dalla D’Urso arrivavano al 12% o poco più. Chi saranno le vittime degli scherzi di questa sera?

Chi sono le vittime degli scherzi della seconda puntata?

Per la seconda puntata di Scherzi a parte in onda stasera 19 settembre 2021 le vittime designate sono:

Mario Giordano furioso, alle prese con qualcuno che gli occuperà casa;

furioso, alle prese con qualcuno che gli occuperà casa; Al Bano come non si è mai visto: senza cappello e praticamente in mutande;

come non si è mai visto: senza cappello e praticamente in mutande; Federica Panicucci con uno scherzo atroce;

con uno scherzo atroce; E c’è anche Vladimir Luxuria nello scherzo più breve della storia della trasmissione: dopo soli 10 minuti ha chiamato la polizia!

nello scherzo più breve della storia della trasmissione: dopo soli 10 minuti ha chiamato la polizia! Federica Pellegrini, coinvolto nello scherzo anche Matteo Giunta suo fidanzato.

Federica Pellegrini furiosa a Scherzi a Parte

Enrico Papi raggiunto dal settimanale Sorrisi e Canzoni parlando dello scherzo fatto a Federica Pellegrini ha fatto sapere:

“Lei l’abbiamo coinvolta con il suo fidanzato, si è spaventata e infuriata parecchio, le abbiamo distrutto la macchina!”

Ma anche Luxuria, si è infuriata e spaventata molto infatti ha immediatamente chiamato la polizia.

Chi è la vittima dello scherzo in diretta, a Scherzi a parte nella puntata del 19 settembre?

Come sapete in questa edizione c’è lo scherzo in diretta: il malcapitato vip, vittima dello scherzo viene poi portato con degli stratagemmi in studio. La scorsa settimana la vittima prescelta è stata Orietta Berti che è rimasta chiusa in macchina per circa due ore. La cantante di Mille, tormentone dell’estate ha dimostrato una calma incredibile. Qualcun altro magari avrebbe sclerato!!

Fonti bene informati dicono che sia una giovane donna, bella mora e molto attiva sui social. Che sia Giulia De Lellis? Staremo a vedere!!

Appuntamento quindi con la seconda puntata di Scherzi a Parte, stasera 19 settembre 2021 in prima serata su canale 5.