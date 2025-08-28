La puntata di oggi di Sarabanda ha visto la prima vincita di questa edizione. Scopriamo insieme qual è stato il titolo dell’ultima canzone indovinata e quanto si è portato a casa il campione.

Sarabanda: arriva la vincita di Marco Briano

Nella puntata di Sarabanda andata in onda oggi, giovedì 28 agosto 2025, il campione ha vinto il montepremi finale. Il quiz musicale, trasmesso nel preserale di Canale 5 e condotto da Enrico Papi, ha visto Marco Briano indovinare il titolo dell’ultima canzone (Believe di Cher) in un acceso 7×30 contro lo sfidante Simone Donini.

Il campione, dopo tanti tentativi, ha così vinto un montepremi di 126 mila euro. Il montepremi di partenza era infatti di 50 mila euro, aumentato di 2 mila euro a ogni puntata. Si tratta della prima vincita in questa edizione di Sarabanda, prodotta da Banijay Italia, in onda dal 21 luglio su Canale 5. Il quiz musicale, che ha fatto registrare ottimi ascolti, andrà in onda fino al 31 agosto per lasciare il posto alle nuove puntate di ‘Avanti un altro‘. Il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è previsto dal 1 settembre su Canale 5 alle 18.45.

Chi è il campione

Ma chi è il campione di Sarabanda Marco Briano? L’uomo ha 26 anni e vive a Savona con i suoi genitori, Maria Grazia e Mauro. È diplomato in ragioneria informatica e lavora come revisore contabile condominiale. Tra le sue passioni c’è la musica dato che ha studiato

pianoforte e canto e durante queste lezioni gli è stato riconosciuto “l’orecchio

assoluto”.

Inoltre è uno scacchista qualificato a livello nazionale. Il suo sogno è prendere un

camper e girare l’Europa seguendo dalla prima all’ultima le tappe del Tour de France. Un sogno che ora potrà realizzare con la vincita della puntata. Il soprannome datogli da Enrico Papi durante le puntate andate in onda in questi giorni (dal 24 agosto) è stato Scacco Matto, proprio per la sua passione per gli scacchi.