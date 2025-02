Giorgia e Annalisa incantano con ‘Skyfall’ a Sanremo 2025. Le due si sono esibite sulle note della nota canzone di Adele facendo alzare in piedi l’Ariston. Scopriamo insieme cosa è successo.

Giorgia e Annalisa, il duetto dei sogni con Skyfall: voci pure e potenti cariche di emozioni

In un’epoca in cui molti artisti non possono fare a meno dell’autotune, le voci di Giorgia e Annalisa riecheggiano potenti al teatro Ariston. Due mosche bianche in un mondo dominato da generi musicali che a volte mettono in secondo piano il talento canoro preferendo testi a volte discutibili. Ma le due non hanno solo voci belle ma riescono a toccare, con il loro vibrato e i loro acuti, le corde dell’anima.

Due interpreti che hanno deciso di unirsi insieme nella serata cover di Sanremo in Skyfall, singolo del 2012 di Adele che è diventata la colonna sonora del 23esimo capitolo della serie di film su James Bond. Giorgia per l’occasione ha indossato un vestito bianco, andando in controtendenza rispetto alle prime due serate, mentre Annalisa ha optato per il nero. Una scelta anche cromatica che le ha viste in contrapposizione nei look ma in perfetta armonia nelle voci.

I timbri e la tonalità scelta da Giorgia e Annalisa, ha reso magica l’interpretazione di Skyfall portando il pubblico dell’Ariston ad applaudire al termine dell’esibizione e ad alzarsi in piedi.

🎵 Giorgia con Annalisa cantano “Skyfall” a #Sanremo2025 L'esibizione integrale è su RaiPlay

In audio su RaiPlay Sound pic.twitter.com/MhHAicJMr6 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 14, 2025

Giorgia è una delle favorite alla vittoria del festival

Un anno d’oro per Giorgia che dopo la conduzione, con successo di X-Factor, è una delle favorite alla vittoria del Festival di Sanremo 2025. L’artista è nella cinquina dei big più votati nelle prime tre serate anche se non risulta prima tra i singoli più ascoltati (primo Fedez, secondo Olly, terzo Tony Effe). Nel caso dovesse vincere la serata delle cover, i voti ottenuti però non andrebbero a sommarsi a quelli validi per la finale. Da regolamento la serata delle cover è una gara a parte.