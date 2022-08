Nelle ultime 24 ore non si parla d’altro se non del Festival di Sanremo 2023. Dopo che il settimanale Chi ha anticipato alcuni nomi che potrebbero salire sul palco del Teatro Ariston durante la prossima edizione della kermesse canora, tra cui quello di Fedez, che però non sarebbe previsto in gara, a lanciare una nuova “bomba mediatica” è il settimanale Oggi che annuncia la partecipazione di Tiziano Ferro a Sanremo 2023 in gara.

Sanremo 2023: Tiziano Ferro torna in gara?

Una notizia quella relativa alla partecipazione di Tiziano Ferro in gara a Sanremo 2023 che va indubbiamente presa con le pinze. Al momento nessuna conferma e nemmeno una smentita è arrivata dal direttore artistico e conduttore della kermesse Amadeus. Quello che è certo, è che il prossimo 11 novembre uscirà il nuovo album di Tiziano Ferro dal titolo “Il mondo è nostro”. Sicuramente il cantante potrebbe fare un bel passaggio promozionale durante la kermesse canora sanremese, ma non in gara. Poi si sa a Sanremo può succedere di tutto.

Dopo Elisa e Morandi i big tornano al Festival

Quella dei grandi nomi della musica italiana che tornano sul palco del Teatro Ariston in gara al Festival di Sanremo è una strada percorsa già da altri artisti: come non ricordare il ritorno di Massimo Ranieri, Elisa o di Gianni Morandi.

Sanremo 2023: tra i più richiesti Marco Mengoni e Giorgia

Sono tanti i nomi che il pubblico da anni chiede di rivedere in gara al Festival di Sanremo, tra questi i più gettonati sono quello di Marco Mengoni, Giorgia e lo stesso Tiziano Ferro. Il possibile ritorno di Tiziano Ferro in gara a Sanremo 2023 potrebbe essere un grande colpaccio di Amadeus che, ancora una volta stupirebbe il pubblico del festival abituato ormai ai suoi annunci al TG1, come avvenuto per l’annuncio di Chiara Ferragni per due sere al festival e quello di Gianni Morandi come co-conduttore.