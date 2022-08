Anche se manca ancora molto per il Festival di Sanremo 2023, il direttore artistico e conduttore della kermesse canora Amadeus, con le sue incursioni e i suoi annunci al Tg1 delle 20, ha abituato il pubblico del Festival, al fatto che non è mai troppo presto per parlare di Sanremo. Se i primi annunci hanno riguardato la presenza dell’imprenditrice digitale e Influencer Chiara Ferragni per due serate, quella del 7 e quella dell’11 febbraio 2023, e la presenza anche di Gianni Morandi in veste di co-conduttore per tutte le cinque serate, questa volta ad anticipare alcuni nomi del cast artistico della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana è il settimanale Chi, in edicola questa settimana.

Sanremo 2023, primi nomi per Amadeus: Annalisa, Tananai e Rocco Hunt. Fedez non in gara?

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, anticipa alcune news che riguarderebbero i possibili nomi al vaglio del direttore artistico e conduttore Amadeus per la prossima edizione della kermesse sanremese. Sembrerebbe che tra i primi nomi dell’agenda di Amadeus, ci sono quelli della cantante Annalisa, del cantante rivelazione della scorsa edizione Tananai e di Rocco Hunt. Proprio ai nostri microfoni, Tananai aveva annunciato che al momento la sua priorità non sarebbe stata il Festival di Sanremo, ma questo succedeva a luglio scorso.

Al Bano Carrisi torna in gara al Festival di Sanremo?

A quanto pare sarebbe previsto anche il ritorno di un grande artista della musica italiana che il Festiva di Sanremo lo conosce bene, Al Bano Carrisi. Per il cantante di Cellino San Marco sarebbe la sua 16esima partecipazione in gara al Festival, alcune delle quali le ha presenziate insieme a Romina Power.

Fedez a Sanremo 2023 sullo stesso palco con Chiara Ferragni?

Sempre su Chi, si fa riferimento alla possibile presenza del cantante Fedez a Sanremo 2023. Dopo il secondo posto conquistato nell’edizione 2020 in coppia con Francesca Michielin, questa volta la presenza di Fedez a quanto pare non è prevista per quel che concerne la gara canora. Troveremo sullo stesso palco Fedez e Chiara Ferragni a Sanremo? Al momento nessuna conferma dai diretti interessati.