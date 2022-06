Siamo solo a giugno e pure dalle ore 20.30 di ieri sera non si parla d’altro che di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023 in veste di co-conduttrice per due serate: il 7 e l’11 febbraio. La notizia “bomba”, data da Amadeus in diretta durante l’edizione serale del Tg1 di ieri, che ha visto anche il debutto di Giorgia Cardinaletti come conduttrice del Tg delle 20 della prima rete della tv si Stato, ha fatto il giro del web in pochissimi istanti. Non poteva essere altrimenti, perchè i motivi sono tanti.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023: perchè è importante la sua presenza sul palco

Tra i motivi che hanno reso, la notizia di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 una vera “Bomba” mediatica, c’è sicuramente la notorietà a livello internazionale della Influencer italiana che, con i suoi oltre 27milioni di follower, è tra le più seguite. Negli anni passati il nome della Ferragni era già circolato. In tanti suoi social avevano chiesto la presenza della Influencer italiana più famosa al mondo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Il ‘brand’ Ferragni infatti, era stato accostato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2016, con la conduzione e la direzione artistica affidate a Carlo Conti. All’epoca l’influencer dichiarò che “ora come ora non sono interessata a questo tipo di esperienza“. Nel 2021 aveva fatto discutere il suo appello ai milioni di follower a sostegno del marito e di Francesca Michielin: sull’onda del televoto, il duo nella classifica finale era passato dal 17° posto alla terna che si era poi giocata il podio finale. A vincere il Festival, furono i Måneskin, la coppia Fedez-Michielin si aggiudicò il secondo posto.

Dopo anni di corteggiamento Amadeus mette a segno il colpaccio

Dobbiamo anche dire che nessuno si sarebbe mai aspettato che Amadeus, nel bel mezzo del mese di giugno e con tanti mesi in anticipo, potesse dare una notizia così succulenta per la stampa italiana ed internazionale. Solitamente i nomi delle co-conduttici del Festival di Sanremo non si conoscono prima di Natale.

La presenza di Chiara Ferragni come co-conduttrice della prima e dell’ultima serata di Sanremo 2023 segnerà sicuramente il prossimo Festival. La scelta di portare Chiara Ferragni al Festival – scelta che arriva dopo qualche anno di corteggiamento da parte del conduttore – è una “bomba” nel mondo dello Spettacolo, e infatti si sentono già i primi effetti. Gli entusiasmi per avere sul palco dell’Ariston una delle imprenditrici e donne di Spettacolo più importanti al mondo, si sono fatti sentire fin da subito. Ovviamente come ci hanno abituato Chiara e Fedez, a loro non vengono risparmiate delle critiche, per quello che dovrà fare e per le conseguenze politiche che potrà avere la presenza della Ferragni sul palco più famoso d’Italia.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023: quel passo in avanti di respiro internazionale che serviva al festival

Avere Chiara Ferragni sul palco di Sanremo 2023, significa anche far fare un passo in avanti al Festival che già negli ultimi anni era stato innovato, per quel che concerne la musica e nella proposta di giovani talenti. Amadeus ha preso una macchina che i suoi predecessori avevano cominciato a svecchiare e innovare per darle la spinta in più che serviva, aiutato sicuramente anche dai successi in radio delle canzoni, oltre al successo planetario del gruppo rivelazione degli ultimi anni: i Måneskin.

Quella della Ferragni è una strategia che si traduce, in sostanza, in numero di presenze sul piccolo schermo inversamente proporzionali alla quantità di contenuti social. Il potere mediatico della Ferragni ultimamente è stato anche preso in considerazione dalla senatrice Liliana Segre che ha invitato la Ferragni a visitare il Memoriale della Shoah “perché sa parlare ai giovani”. Un successo che ha visto anche il boom di visitatori alla Galleria degli Uffizi di Firenze dopo una sua ospitata.

Una presenza che porterà dei benefici sicuramente mediatici

Oltre alla manifestazione canora a beneficiare della presenza dell’imprenditrice sul palco, sarà proprio la musica. La presenza di Chiara Ferragni, infatti, avrà senza dubbio una ricaduta sul Festival, se non a livello di ascolti, ma ci saranno anche quelli, almeno a livello di risonanza mediatica, anche e soprattutto estera, che il Festival otterrà.

Inoltre non dimentichiamoci che quasi sicuramente, come avvenuto per la prima serie The Ferragnez, che ha visto la realizzazione di un episodio proprio dedicato alla partecipazione di Fedez e Francesca Michielin al Festival di Sanremo, anche la seconda stagione della serie sui Ferragnez avrà senza ombra di dubbio una puntata incentrata sulla settimana sanremese di Chiara Ferragni. Sanremo ad oggi, si conferma sempre di più come la più grande vetrina italiana nel mondo, un palcoscenico musicale e mediatico su cui stare. Sicuramente anche gli sponsor internazionali da ieri stanno puntando gli occhi su Sanremo 2023.