Tutto pronto per la finale del Festival di Sanremo 2020 che questa sera, sabato 8 febbraio 2020, proclamerà il vincitore della 70esima edizione della kermesse canora. Ecco la scaletta della quinta serata tra ospiti, i 23 cantanti big in gara e conduttrici.

Scaletta quinta serata Sanremo 2020

Sabato 8 febbraio 2020 alle ore 20.45 circa va in onda in mondovisione su Raiuno la finalissima del Festival di Sanremo 2020, la kermesse canora condotta con grandissimo successo da Amadeus. La quinta ed ultima puntata si preannuncia imperdibile visto che verrà proclamato il vincitore tra i 23 cantanti big in gara della 70esima edizione. Ecco l’ordine di uscita dei cantanti in gara che per la finale sono diminuiti a 23 dopo la squalifica di Morgan e Bugo .

Michele Zarrillo Elodie Enrico Nigiotti Irene Grandi Alberto Urso Diodato Marco Masini Piero Pelù Levante Achille Lauro Pinguini Tattici Nucleari Junior Cally Tosca Le Vibrazioni Raphael Gualazzi Francesco Gabbani Rita Pavone Anastasio Riki Giordana Angi Paolo Jannacci Elettra Lamborghini Rancore

Sanremo 2020, ospiti della quinta puntata: per la finale arrivano Biagio Antonacci e Johnny Dorelli

Amadeus ha deciso di chiudere la finale di Sanremo 2020 in compagnia di una signora della televisione italiana: si tratta della “zia” Mara Venier. Non solo, sul palcoscenico del Teatro Ariston torneranno nel ruolo di “vallette” Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Noviello, la fidanzata di Valentino Rossi. Confermatissimi accanto al conduttore anche gli amici Fiorello e Tiziano Ferro.

Super ospite della finale del 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo è Biagio Antonacci che presenterà un medley dei suoi successi e un inedito estratto dall’ultimo album “Chiaramente Visibili dallo Spazio”. Sul palco ci saranno anche tutti gli attori del film “La mia banda suona il pop” diretto da Fausto Brizzi: Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Donatella Finocchiaro.

Non solo, ospiti anche i Gente de zona, Wilma de Angelis, forse Ultimo, il cantautore romano reduce dal grandissimo successo dello scorso anno. Infine dovrebbe esserci anche Johnny Dorelli dopo il forfait di ieri sera per motivi di salute.

Sanremo 70 la finale: come si vota

La quinta ed ultima puntata del Festival di Sanremo 2020 vedrà esibirsi tutti i 23 cantanti big in gara. Questa sera il sistema di vota sarà misto: giuria Demoscopica, giuria della stampa, tv, radio e web e voto del pubblico da televoto. Dopo l’esibizione verrà comunicata la prima classifica completa con le prime tre canzoni classificate. A quel punto i risultati saranno azzerati e si voterà nuovamente le tre canzoni finalisti con il sistema di voto misto: giuria demoscopica, la sala stampa e il pubblico tramite televoto.

Chi vincerà?