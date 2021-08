E’ stata premiata di recente dal Moige per il programma “Domani è domenica”. Samanta Togni è riuscita a mettere d’accordo tutti, piccoli e grandi, grazie alla sua professionalità e al calore della conduzione. Dopo una stagione da co-conduttrice a “I Fatti Vostri”, Samanta ha deciso di non voler proseguire tale esperienza professionale preferendo cimentarsi in nuove sfide. A partire dall’11 agosto Samanta sarà, insieme a Fabrizio Rocca, al timone del programma “Leggerissima estate” e da novembre sarà la conduttrice di “Cook50” un programma di cucina innovativo e divertente. Infatti, in compagnia di uno chef la Togni ospiterà un personaggio famoso al quale verrà assegnato un menu da realizzare e completare in 50 minuti.

In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Samanta ha tracciato un bilancio della sua annata professionale dichiarandosi soddisfatta. Poi dopo aver svelato qualcosa in più sul suo nuovo impegno estivo, ci ha rivelato che in un talent le piacerebbe vestire in modo indifferente sia i panni di giudice che di insegnante. Non potevamo non chiederle poi dell’addio a “Ballando con le stelle” di Raimondo Todaro: “Non conosco le dinamiche precise. Quando ho letto il post che aveva pubblicato Raimondo gli ho fatto il mio in bocca al lupo. Sono scelte molto personali ma considerando che è un caro amico non posso che augurargli il meglio”, ha commentato.

Intanto, Samanta ci ha anche dato qualche anticipazione in più sul programma “Cook50” in partenza a novembre su Rai 2. Ama cimentarsi ai fornelli anche se da buona umbra ci confessa di non saper cucinare il pesce. Ci lascia con una promessa: “Si può sempre imparare però”. In molti vorrebbero rivederla tornare in pista ma oggi le sue parole lasceranno senza parole i nostalgici di “Ballando con le stelle”: “Vorrei continuare con la conduzione. Continuerò a seguire la pista da casa perché sono arrivata ad un’età in cui bisogna prendere coraggio e guardare in faccia la realtà. E’ stato un percorso professionale bellissimo che ho amato con tutta me stessa e la danza rimarrà nel mio cuore. Magari continuerò ad allenarmi ma senza tornare in pista”. E chissà che in futuro qualcuno non pensi ad arruolare anche lei in un talent.

Samanta Togni, l’Intervista

Samanta, vieni da una stagione ricca di impegni televisivi: ti sei, infatti, divisa fra “ I fatti vostri” e “Domani è domenica”. Com’è andata quest’annata? Un bilancio?

E’ un bilancio molto positivo che è andato oltre qualsiasi mia aspettativa. Un’annata inaspettata considerando anche il difficile periodo che abbiamo vissuto. Credo che sia stato un grande successo e sono grata a chi ha creduto in me dandomi queste opportunità.

Dall’11 agosto sarai insieme a Fabrizio Rocca al timone del programma “Leggerissima estate”. Che programma sarà?

Come suggerisce il titolo sarà un programma di intrattenimento che accompagnerà i telespettatori alla scoperta delle bellezza italiane. E’ un augurio di ripartenza dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto. Saremo in giro nelle piazze ovviamente rispettando le dovute precauzioni. Ci sarà tanta musica e avremo a tal proposito Dj Ellis che ci accompagnerà in ogni tappa. E poi non mancheranno sketch comici e gag. Ci vuole un po’ di leggerezza.

In una recente intervista hai dichiarato che ti piacerebbe condurre una trasmissione dove mettere a servizio dei giovani la tua esperienza nel ballo. In futuro, ti vedresti più come insegnante o giudice in un talent? Quale veste ti divertirebbe di più?

In realtà l’uno non escluderebbe l’altro. Potrei stare da una parte ma anche dall’altra. Sarebbero due esperienze meravigliose in ogni caso perché avrei qualcosa da imparare sia vestendo i panni di giudice che quelli di insegnante.

A tal proposito, in questi giorni non si fa che parlare dell’abbandono di Raimondo Todaro a “Ballando con le stelle”. Come commenti la sua scelta?

Non conosco le dinamiche precise. Quando ho letto il post che aveva pubblicato Raimondo gli ho fatto il mio in bocca al lupo. Sono scelte molto personali ma considerando che è un caro amico non posso che augurargli il meglio.

Ormai sei diventata un volto Rai. In questi anni, hai ricevuto proposte da parte di altre emittenti?

Ci sono state delle proposte che però sono rimaste tali e non si sono concretizzate. Per me è già un privilegio aver avuto delle occasioni così importanti.

A novembre condurrai anche un programma di cucina, “Cook50”. Come te la cavi in cucina e quali sono i tuoi cavalli di battaglia?

In cucina me la cavo abbastanza bene. Mi piace molto sperimentare. La cucina mi diverte. Sicuramente il mio cavallo di battaglia non è il pesce. In Umbria non abbiamo questa tradizione. Si può sempre imparare però.

Prima di te, molte conduttrici sono diventate popolari conducendo programmi di cucina. Penso a Benedetta Parodi, ad Antonella Clerici, a Elisa Isoardi. Da esordiente, come ci si distingue?

Il programma partirà a novembre e ancora ci stiamo lavorando. La novità è data dal fatto che ogni sabato avremo un ospite proveniente dal mondo dello spettacolo o dello sport che dovrà cimentarsi ai fornelli portando in tavola un menu completo di quattro portate in cinquanta minuti. Si tratterà di una bella prova e ci sarà anche da ridere.

Per il tuo futuro quali sogni professionali hai? Ti piacerebbe rimanere alla conduzione in studio o pensi di tornare in pista?

Io spero che questo periodo che sto vivendo non sia solo una parentesi ma che sia l’inizio di un percorso. Vorrei continuare con la conduzione. Continuerò a seguire la pista da casa perché sono arrivata ad un’età in cui bisogna prendere coraggio e guardare in faccia la realtà. E’ stato un percorso professionale bellissimo che ho amato con tutta me stessa e la danza rimarrà nel mio cuore. Magari continuerò ad allenarmi ma senza tornare in pista.