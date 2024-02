Russell Crowe arriva negli studi di Rtl102.5 per promuovere il suo tour italiano. Ai microfoni di Federica Gentile e Cecilia Songini il gladiatore racconta di avere scoperto la bellezza del nostro Paese e di nutrire una grande passione per il calcio italiano. La sua squadra del cuore? La Lazio. “Potrei diventare matto allo stadio Olimpico di Roma” ammette Crowe.

Russell Crowe a Rtl102.5, le sue parole

Russell Crowe anticipa il suo tour italiano, che lo vedrà impegnato con la sua band in un grande progetto musicale. Il tour in Italia partirà proprio da Roma, città con la quale ammette di avere un feeling particolare. “Ho avuto un colpo di fulmine con Roma e l’Italia. Che bella la Puglia” racconta in radiovisione.

Prosegue poi parlando dell’importanza del turismo e dei tanti eventi del Bel Paese, nel quale ha già avuto modo di esibirsi. Ricordiamo infatti che Russell Crowe è stato anni fa in gara al Festival di Sanremo, con Raffaella Carrà. “Nel 2001 suonai in Italia prima di quella serata” ricorda Russell Crowe.

Russell Crowe, gli esordi

Attore neozelandese classe ’64 ha partecipato a molte serie televisive e soap opera.

Nel 1992 ottiene la parte di protagonista in Skinheads – film che lo porterà all’esordio cinematografico internazionale e a ricevere il premio come miglior attore protagonista dall’Australian Film Institute.

Tutti lo ricordiamo nei panni di Massimo Decimo Meridio nel film Il Gladiatore di Ridley Scott, che gli ha fatto portare a casa l’Oscar come miglior attore protagonista nel 2001.

Ma quando nasce il cantante Crowe? “Ho imparato a suonare quando il mio vicino di casa mi ha insegnato tre accordi“ racconta l’artista a Rtl102.5. Affermato attore, coltiva anche una grande passione per la musica, e nel tempo libero è un apprezzato cantante. Con la sua band partecipa a Sanremo 2001, e nel 2010 si esibisce in Piazza di Spagna a Roma.

Russell Crowe, tour italiano

Il tour italiano è prodotto da Giuseppe Rapisarda Management. Quando e dove vedremo Russell Crowe in concerto? Ecco le date:

Roma (23 giugno 2024, Parco Archeologico del Colosseo, Tempio di Venere)

Pompei (9 luglio 2024, Anfiteatro degli scavi)

Ascoli Piceno (11 luglio 2024)

Piacenza (13 luglio 2024, Palazzo Farnese)

Varese (14 luglio 2024, Giardini Estensi)

Bologna (16 luglio, Teatro Comunale Nouveau)

I biglietti saranno in vendita online su Ticketone a partire da lunedì 12 febbraio 2024.

La band

I rapporti all’interno della band risalgono a 30 anni fa. David Kelly (batteria) e Stewart Kirwan (tromba) erano membri dei Thirty Odd Foot of Grunts, oltre a suonare con Crowe in The Ordinary Fear of God, che includeva Stuart Hunter (piano) e Chris Kamzelas (chitarra). James Haselwood (basso) si è inserito perfettamente all’interno della band che vede anche le splendide voci di Stacey Fletcher, Susie Ahern e Britney Theriot.