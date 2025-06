La televisione tedesca è al centro di una trasformazione storica: RTL Group ha ufficializzato l’acquisizione di Sky Deutschland, mettendo così da parte il progetto, a lungo sostenuto da ProSiebenSat.1, di creare una grande emittente nazionale unificata.

RTL, con il supporto di Bertelsmann, vira verso una strategia chiara: puntare sull’abbonamento, sui contenuti sportivi premium e sulle piattaforme streaming, entrando in competizione diretta con i giganti internazionali come Netflix, Prime Video e Disney+.

RTL punta sul pay, ProSieben torna all’editoria

Con l’ingresso di Sky nel proprio perimetro, RTL sposta l’attenzione verso il modello pay TV, lasciando di fatto più spazio sulla televisione in chiaro. In Germania, quest’ultima mantiene ancora un ruolo fondamentale: ha un pubblico ampio, una raccolta pubblicitaria solida e una forte connessione con l’identità culturale nazionale.

È proprio in questo contesto che ProSiebenSat.1 può tornare a brillare. Il gruppo bavarese, ora sostenuto da MFE – MediaForEurope, rilancia la sua vocazione editoriale con un’offerta mirata su reality, show, infotainment e serie generaliste: contenuti fortemente locali, difficili da replicare per le piattaforme globali.

Il ruolo di MFE e la visione europea

A guidare questa nuova fase di ProSieben c’è Pier Silvio Berlusconi, con un ruolo sempre più centrale per MFE, non solo come investitore ma come partner editoriale strategico. L’obiettivo è ambizioso: creare un polo europeo dei media, basato su alleanze transnazionali e contenuti condivisi tra più mercati. Accanto a MFE, il fondo PPF garantisce stabilità finanziaria, mantenendo però un profilo più basso nelle scelte editoriali.

Verso un polo europeo contro i giganti globali

In un mercato sempre più frammentato, la vera sfida non è più nazionale ma europea. Serve una visione transnazionale, capace di unire le forze dei broadcaster locali per produrre contenuti autentici, originali e fortemente identitari. Il messaggio per tutti i gruppi coinvolti è chiaro: tornare a investire nel core business editoriale è l’unico modo per restare rilevanti. Prima che sia troppo tardi