Un nuovo inizio. Stasera, mercoledì 18 settembre 2019, in prima serata su Canale 5, va in onda la prima puntata di Rosy Abate 2 – La serie. Ecco, allora, tutti i dettagli sul cast di questo primo appuntamento, la trama dettagliata, le anticipazioni ufficiali, il nuovo promo Mediaset e come vedere in tv e in streaming l’amata fiction targata Taodue.

Rosy Abate 2 – La serie, la trama della prima puntata

E’ questa la trama ufficiale della prima puntata di Rosy Abate 2 – La serie, la seconda stagione della fiction con protagonista l’attrice Giulia Michelini e diretta dal regista Giacomo Martelli:

Dopo sei anni Rosy Abate esce dal carcere e ritrova Leonardo. Nel frattempo, però, il piccolo Leo è cresciuto ed è diventato un ragazzo tutt’altro che innocente, ma al contrario inquieto e tormentato.

La nuova battaglia di Rosy – per questa seconda stagione ci si sposta a Napoli, città raccontata in maniera inedita – consiste nel salvare suo figlio da un destino criminale che potrebbe portarlo alla morte.

Per farlo, la Regina di Palermo affronta il nemico Antonio Costello, boss della camorra aristocratico che, però, Leo considera il padre che non ha mai avuto. A complicare le cose, anche l’amore tra Leonardo e la figlia del boss (di nome Nina).

Intanto, Rosy riallaccia i rapporti col poliziotto Luca Bonaccorso, mentre il ritorno di Regina Mainetti grida vendetta e di fatto preannuncia la decisione di riprendersi a tutti i costi suo figlio…

Rosy Abate 2 – La serie: cast completo e quante puntate sono

Questo qui, invece, è il cast completo di Rosy Abate 2 – La serie. Ecco, infatti, tutti i nomi e i cognomi degli attori e delle attrici che, nella fortunata fiction di Canale5, interpretano i rispettivi personaggi maschili e femminili:

Mario Sgueglia (Luca Bonaccorso);

Vittorio Magazzù (Leonardo);

Davide Devenuto da Un Posto al Sole (Costello);

Paola Michelini, sorella di Giulia (Regina Mainetti);

Maria Vera Ratti (Nina);

Bruno Torrisi (Questore Licata);

Daniela Virgilio (Nadia);

Gianluca Di Gennaro (Diego);

Vincenzo De Michele (Maometto);

Giovanni Amura (Ciro);

Giordano De Plano (Pietrangeli);

Claudio Gioè (Ivan Di Meo).

Sono cinque, in quanto a numero, le puntate previste per questa nuova stagione. La seconda puntata andrà in onda in prima serata su Canale 5 già venerdì prossimo, 20 settembre 2019.

Rosy Abate 2 – La serie: come vederla in streaming e orario di inizio su Canale 5

Ma come vedere Rosy Abate 2 in tv e in streaming? Fissato per le ore 21.31 di stasera, mercoledì 18 settembre 2019, è questo qui l’orario di inizio ufficiale scelto per il primissimo appuntamento della fiction nel prime time di Canale 5.

La serie televisiva con Giulia Michelini si può vedere anche in live streaming e in streaming on demand su Mediaset Play, rispettivamente durante e dopo la messa in onda sul piccolo schermo italiano.