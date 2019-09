Rosy Abate-La Serie 2 quando inizia: svelate le date di messa in onda

Rosy Abate – La Serie 2 quando inizia? La fiction Mediaset con Giulia Michelini andrà in onda veramente a breve. Ormai manca pochissimo. Finalmente potremo vedere i nuovi episodi e sapere cosa accadrà alla Regina di Palermo. Riuscirà a ricongiungersi con suo figlio? Come farà ad uscire dal carcere visti tutti i reati di cui si è macchiata?

Rosy Abate 2 quando inizia: le date di messa in onda

Pronti? Seduti? L’annuncio è di quelli da mozzare il fiato. Una delle fiction più amate di Canale 5 sta per tornare. I fan di Giulia Michelini, e non solo, attendono con ansia i nuovi episodi di Rosy Abate 2 e presto, molto presto verranno accontentati.

Quando? Ebbene la prima puntata andrà in onda mercoledì 18 settembre mentre la seconda venerdì 20 settembre. Doppio appuntamento settimanale, quindi, per scoprire cosa è accaduto a Rosy dopo il suo arresto e che fine ha fatto suo figlio Leonardino.

L’annuncio è giunto da fonti super ufficiali. L’account Twitter della fiction, infatti, ha cinguettato a tutti la lieta novella aggiungendo: “Mi sono fatta aspettare ma ne è valsa la pena… La seconda stagione sarà una bomba! Vi aspetto tutti“.

"Mi sono fatta aspettare ma ne è valsa la pena.

Mercoledì 18 settembre e venerdì 20 le prime due puntate in prima serata su #Canale5.

La seconda stagione sarà una bomba! Vi aspetto tutti".#RosyAbate2 #Taodue pic.twitter.com/ecGknh9u2y — Rosy Abate (@RosyAbateTv) September 6, 2019

Rosy Abate – La Serie 2: trama, cast e anticipazioni

Come vi avevamo anticipato Rosy Abate sconterà in carcere la sua pena. Qualcosa però, o qualcuno, le regalerà la possibilità di seguire più da vicino la vita del figlio che, rimasto senza una guida, finirà nei guai.

Rosy dovrà quindi guardarsi le spalle e proteggere il piccolo Leonardo che, ormai, tanto piccolo non sarà più.

Queste, per ora, sono le uniche anticipazioni sulla trama che, come molti immaginano, sarà ricca di colpi di scena. Non sono trapelate, però, ulteriori anticipazioni.

Sul cast sappiamo, invece, che, ovviamente ritroveremo: Giulia Michelini, Mario Sgueglia pronto a vestire i panni di Luca Bonaccorso e la sorella della protagonista, ovvero Paola Michelini, che darà vita a Regina Santagata. Oltre a loro: Vittorio Megazzù, Augusto Zucchi, Naike Anna Silipo, Paolo Pierobon e Bruno Torrisi.

Rosy Abate – La Serie 2: sarà l’ultima stagione?

Rosy Abate morirà? La seconda stagione della fiction segnerà la fine della narrazione? Forse sì. A far tremare gli appassionati sono state le parole di Giulia Michelini in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

L’attrice, che interpreta tale personaggio dai tempi di Squadra Antimafia, e che, visto l’amore del pubblico, successivamente ha potuto girare una intera serie da protagonista, ha raccontato del suo rapporto di amore e odio con la Abate. “Quando ho rimesso i suoi panni, durante i mesi di riprese, ci sono stati giorni buoni e giorni di rigetto. È un personaggio che ormai abbiamo raccontato da tutti i punti di vista e non era facile trovare lati inediti da rivelare”. La Michelini ha poi aggiunto: “Però va bene così. È un personaggio al quale io sono profondamente legata. Mi ha dato tanto, mi ha fatto imparare molte cose. È un pezzo di vita che si è costruito con me e che mi porto dentro”.

La Michelini ha lasciato così qualche indizio, ma alle domande incalzanti del giornalista ha poi risposto apertamente dicendo che alla fine della seconda stagione di Rosy Abate lei e il suo personaggio troveranno pace: “Per quello che mi riguarda sì. Anche per recuperare il mio nome … Le persone per strada ormai mi chiamano Rosy Abate. Nessuno sa come mi chiamo realmente…“.

Dalla prima messa in onda di Squadra Antimafia, che avvenne nel 2009, sono passati dieci anni. Una intera decade di Rosy Abate. Insomma dovremo iniziare ad abituarci, molto probabilmente, a dirle addio.