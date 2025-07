“Chi l’ha visto“, il programma campione d’ascolti dedicati ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse torna in prima serata su Rai3. Anche questa sera Federica Sciarelli, con tutta la sua squadra, è pronta a raccontare e ricostruire alcuni casi di cronaca nera recente e del passato. Scopriamo i temi al centro della puntata di stasera, mercoledì 9 luglio 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 2 luglio 2025

Stasera, mercoledì 9 luglio 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Al centro della puntata di stasera del programma di Federica Sciarelli la terribile tragedia del delitto di Villa Pamphili.

La mamma e il papà di Anastasia sono a Roma per vedere i luoghi dove sono stati abbandonate la figlia Anastasia e la nipotina Andromeda. Proprio la mamma di Anastasia ai microfoni di Chi l’ha visto ha dichiarato : “nostra figlia era laureata e aveva un ottimo lavoro a Mosca. Poi in vacanza a Malta si è innamorata di Rexal: e non avevamo capito che era un mostro”.

Chi l’ha visto, la diretta del 9 luglio 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 9 luglio 2025, Federica Sciarelli torna ad affrontare anche la morte di Chiara Poggi. Il delitto di Garlasco, dopo 18 anni, torna ad occupare le prime pagine dei quotidiani e diversi trasmissioni televisive. Intanto a Chi l’ha visto si cerca di capire cosa c’era nel video? Un programma televisivo o un videogioco? Quando il colonnello Gennaro Cassese arriva nella casa di Chiara Poggi, uno dei primi a entrare nella villetta di Garlasco, trova due sedie davanti alla televisione accesa.

Infine spazio alla vicenda di Clara Rossignoli, la nonna scomparsa da Legnago. Il nipote e Erica, la ex compagna del nipote, sono indagati per omicidio e occultamento di cadavere. Ma Erica si dice completamente estranea alla scomparsa. Come sempre spazio agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni del pubblico da casa. Chiunque volesse partecipare in diretta può farlo chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2025 è il mercoledì in prima serata su Rai3.