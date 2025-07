Dopo la pausa estiva Tempesta d’Amore tornerà con una notizia bomba: Alexandra si riavvicinerà a Christoph, suscitando la gelosia di Tom. Nuovo triangolo amoroso in arrivo? Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi Sturm der Liebe in onda su Rete 4 da settembre.

Anticipazioni tedesche Tempesta d’amore: Alexandra e Tom, relazione in crisi

Sarà una ripartenza ricca di colpi di scena quella che attende i fans Tempesta d’amore, che a settembre troveranno ad attenderli una grossa novità. La relazione tra Tom e Alexandra inizierà a mostrare chiari segni di crisi, e in questa nuova situazione si aprirà uno spiraglio per Christoph Saalfeld. Proprio così: chi pensava che la storia tra l’albergatore e la Schwarzbach fosse ormai giunta al capolinea dovrà presto ricredersi.

Il tradimento di Christoph con Yvonne aveva aperto uno screzio nella coppia che sembrava insanabile, nel quale non aveva esitato a inserirsi Tom Dammann, lo chaffeur appena giunto al Fürstenhof. Ma quello che alla donna in crisi era apparso come un bel principe azzurro senza macchia nasconde in realtà qualche difetto, e Alexandra avrà modo di scoprire i retroscena proprio grazie a Christoph.

L’albergatore non mancherà di farle notare come Tom – approfittando del legame sentimentale che lo unisce ad Alexandra – abbia iniziato a prendersi delle libertà con i colleghi. Ciò darà modo alla donna di vedere il suo innamorato sotto una luce diversa, e il loro rapporto subirà una battuta d’arresto.

Alexandra si riavvicina a Christoph nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Ma perché Christoph si darà così tanto da fare per screditare Tom agli occhi di Alexandra? I fans non avranno dubbi sui motivi che spingeranno l’albergatore, che non avrà mai smesso di pensare alla Schwarzbach e di sperare in una riconciliazione.

I suoi sforzi sembreranno dare i frutti sperati, visto che Alexandra finirà per riavvicinarsi a lui e scoprirà di provare ancora una forte attrazione per l’albergatore.

Tempesta d’amore, trame settembre: nuovo triangolo amoroso?

Inutile dire che Christoph non si lascerà sfuggire l’occasione di riprendere la sua storia con Alexandra. Stavolta però – oltre alla coppia – ci sarà anche Tom: come prenderà l’affascinante chaffeur il riavvicinamento della compagna all’albergatore?

Al momento gli spoiler non rivelano molti dettagli su questa nuova storyline, ma siamo sicuri che saprà regalarci trame capaci di tenerci con il fiato sospeso per diversi giorni. Alexandra e Christoph torneranno davvero a fare coppia? Cosa ci riserverà questo nuovo triangolo amoroso? Se volete scoprirlo insieme a noi vi invitiamo a seguirci per non perdervi nessuna news Tempesta d’amore.