Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 25 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Cinzia smascherata da Marco.
Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende trono over, ma anche dal trono classico con le ultime esterne di Ciro. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.
Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 25 maggio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv
+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++
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