Un colpo spettacolare, orchestrato con una precisione quasi cinematografica, si è consumato all’alba del 24 febbraio a Roma, nella zona commerciale di Commercity. Una banda di rapinatori ha messo a segno un furto nella sede della ditta di trasporti internazionali Edgar, utilizzando una tecnica che sembra uscita direttamente da un film d’azione: per rallentare le forze dell’ordine, hanno cosparso la strada di chiodi e spuntoni, guadagnando tempo prezioso per la fuga.

Una scena del genere ha tutte le caratteristiche di un grande heist movie, il genere cinematografico dedicato alle rapine spettacolari. Ma quali film ricordano un colpo così audace?

Le prime ricostruzioni della rapina a Commercity

Un piano meticolosamente studiato ha permesso a una banda di rapinatori di mettere a segno un colpo spettacolare all’alba di oggi, lunedì 24 febbraio, nel complesso commerciale di Commercity, a Roma. Poco prima delle 4:30 del mattino, i malviventi hanno assaltato la sede della ditta di trasporti internazionali Edgar, portando via materiale tecnologico e informatico.

Per garantirsi la fuga e ritardare l’intervento delle forze dell’ordine, la banda ha incendiato almeno cinque veicoli tra auto e furgoni, bloccando così le principali vie di accesso e di uscita intorno a Commercity. Inoltre, hanno disseminato chiodi e spuntoni lungo le strade circostanti, tra cui via Portuense, via della Muratella e via Eiffel, creando un vero e proprio sbarramento contro qualsiasi inseguimento.

La dinamica dell’assalto e le strategie adottate dai rapinatori rievocano scene da film d’azione, in cui fughe rocambolesche e sabotaggi delle forze dell’ordine sono elementi ricorrenti. Gli investigatori sono ora al lavoro per ricostruire l’accaduto, esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza e cercando di identificare i responsabili.

Cinema e cronaca: quando i film ispirano la realtà

Non è la prima volta che un colpo nella vita reale richiama i grandi classici di Hollywood. Nel corso degli anni, molte bande di rapinatori hanno preso spunto dalle scene di celebri heist movie, studiando dettagli come la fuga, l’uso di veicoli ad hoc, depistaggi e sabotaggi delle forze dell’ordine.

La rapina a Commercity sembra seguire questo copione perfetto, lasciando tutti a bocca aperta per la sua audacia e precisione. Mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire ogni dettaglio e identificare i responsabili, viene da chiedersi: quanto il cinema ha influenzato la criminalità reale?

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sull’episodio, una cosa è certa: se questa storia diventasse un film, sarebbe già un successo garantito!

Quando la realtà imita il cinema: i film sulle rapine più spettacolari

L’episodio di Commercity sembra ispirarsi a molte delle pellicole che hanno raccontato rapine ad alto rischio, con piani ingegnosi e fughe rocambolesche. Ecco alcuni dei titoli più celebri che ci vengono in mente:

“Heat – La sfida” (1995)

Diretto da Michael Mann, è uno dei film sulle rapine più iconici della storia del cinema. Protagonisti Robert De Niro e Al Pacino, rispettivamente nei panni del capo di una banda di criminali e del detective che gli dà la caccia. La sparatoria in strada dopo il colpo in banca è diventata una scena cult, con i rapinatori che usano tecniche militari per affrontare la polizia.

“The Italian Job” (2003)

Il remake del classico del 1969 racconta una rapina in grande stile con inseguimenti adrenalinici per le strade. Non mancano espedienti ingegnosi per rallentare gli inseguitori, proprio come successo nella realtà a Roma.

“Fast & Furious 5” (2011)

Qui la rapina si fa spettacolare con un incredibile inseguimento per le strade di Rio, tra auto truccate e ostacoli disseminati per sfuggire alla polizia. Se la banda di Commercity avesse avuto a disposizione le vetture di Dominic Toretto (Vin Diesel), forse sarebbe stata ancora più veloce!

“Baby Driver” (2017)

In questo film di Edgar Wright, la fuga è studiata al millimetro grazie alla guida spettacolare del protagonista (interpretato da Ansel Elgort). La precisione con cui i rapinatori di Roma hanno seminato la polizia sembra ricalcare lo stile del giovane Baby al volante.

“Den of Thieves – Nella tana dei lupi” (2018)

Se c’è un film che ricorda da vicino quanto accaduto a Roma, è questo. La banda di rapinatori capitanata da Pablo Schreiber pianifica nei minimi dettagli un colpo, con fughe studiate per eludere la polizia. L’utilizzo di chiodi e barriere stradali per rallentare gli inseguitori è una delle tecniche mostrate nel film.