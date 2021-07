Un Roberto Mancini inedito quello che vediamo nel video della preparazione della finale degli azzurri agli Europei 2021. Un discorso alla squadra che il mister fa con parole semplici con l’ausilio di un pennarello e dinanzi alla lavagna, addirittura scherzando su Spinazzola.

Roberto Mancini e il discorso alla Nazionale prima della finale

C’è la battuta a Spinazzola, inserito tra i titolari nonostante l’infortunio. Sulla lavagna sono appesi i fogli per la formazione che, da lì a pochi minuti, affronterà l’Inghilterra. Una partita che oggi è già storia. Un match tra più belli della storia della Nazionale di calcio italiana. L’Italia di Roberto Mancini ha vinto gli Europei grazie soprattutto ai calciatori, oltre che al magistrale lavoro del mister.

Il video di Roberto Mancini è un’anticipazione di «Sogno Azzurro – la strada verso Wembley»

Il video è un’anticipazione della docu-serie «Sogno Azzurro – la strada verso Wembley». Un idea di RaiPlay per raccontare la Nazionale azzurra e i dietro le quinte della preparazione per la finale degli Europei di calcio 2021. Le videocamere della Rai hanno seguito lo staff tecnico ma soprattutto i calciatori durante tutto il periodo degli Europei, dalla prima gara all’Olimpico l’11 giugno scorso fino all’ultima a Wembley domenica 11 luglio. La docuserie si potrà vedere giovedì 15 luglio alle ore 20.30.

«Sogno Azzurro»: la serie

«Sogno Azzurro – la strada verso Wembley» è la conclusione della serie «Sogno Azzurro» andata in onda in quattro puntate su Rai 1 prima dell’inizio degli Europei 2021. Nella serie sono stati raccontati i nove lunghi mesi di preparazione, che i calciatori e lo staff hanno vissuto a Coverciano, luogo simbolo della Nazionale. Per la prima volta nella storia infatti, le telecamere della Rai sono entrate all’interno della struttura per seguire la preparazione e la vita degli atleti. Un documento esclusivo che i tifosi hanno potuto vedere in tv in vista degli Europei, che hanno segnato il trionfo della Nazionale di Roberto Mancini.