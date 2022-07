Nella serie Il Paradiso delle Signore interpreta il cinico Umberto Guarnieri. Ad interpretarlo, l’attore Roberto Farnesi abituato alla lunga serialità dopo aver lavorato per tanti anni a “Centovetrine” ma anche in serie tv di successo come “Carabinieri” e “Le tre rose di Eva”. La sesta stagione della soap si è conclusa con Umberto che usciva allo scoperto con Flora dichiarandole il suo amore. Un affronto che però non è andato giù alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo che è pronta ad affilare le unghie e a vendicarsi. Nelle nuove puntate della soap in onda dal prossimo 12 settembre ci saranno già dei colpi di scena. Nell‘intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Roberto Farnesi avverte i telespettatori: “Temo che la Contessa sarà molto incacchiata per questa situazione(ride)”.

In questi anni, Umberto Guarnieri ha cambiato pelle diverse volte. L’attore però ci ha confessato di essere rimasto stupito dall’ultima trasformazione del suo personaggio. Oltre ad essere attore, Roberto Farnesi è attivo nel campo della ristorazione. Da alcuni anni gestisce il locale Il Ristoro – La Bottega del Parco a Pisa. In questa attività, Roberto ha dato da lavorare a 20 ragazzi. Una squadra importante anche se ha ammesso di aver avuto qualche difficoltà. Roberto Farnesi è diventato papà lo scorso novembre. Molto riservato sulla sua vita privata, l’attore si è sbottonato un po’ di più in questi mesi pubblicando su Instagram dei teneri scatti in compagnia della piccola. Quando gli chiediamo come sia cambiata la sua vita da quando è entrata Mia il suo sguardo si illumina e dice: “E’ la cosa più bella che mia sia capitata fino ad oggi”. Che dichiarazione d’amore!

Roberto Farnesi, l’intervista esclusiva

Roberto, il tuo personaggio è rimasto fedele a se stesso anche se negli anni è evidente che c’è stata una crescita. Come si è evoluto?

Umberto Guarnieri ha cambiato pelle diverse volte. L’ultima però ha stupito anche me perché ha ceduto ai sentimenti senza farsi sopraffare dal suo lato cinico. Ha ceduto all’amore e a Flora e in questo senso abbiamo assistito ad uno sviluppo emotivo del personaggio di Umberto Guarnieri.

Alla fine della scorsa stagione, Umberto è uscito allo scoperto con Flora. Immagino che nella prossima stagione, Adelaide sarà particolarmente vendicativa.

Temo che la Contessa sarà molto incacchiata per questa situazione(ride). Da questo punto di vista credo che ne vedremo delle belle. Ci sarà da divertirsi nel vedere quello che combinerà la Contessa. Non so neanche io come evolverà questa stagione ma posso dire che sarà una partenza con il botto.

Il Paradiso delle Signore ha registrato ottimi ascolti nella scorsa stagione riuscendo ad intercettare anche un pubblico più giovane. Come te lo spieghi?

Secondo me è dovuto anche all’orario della messa in onda. Credo che il pubblico giovane sia composto perlopiù da studenti e studentesse che in quell’orario fanno una piccola pausa concedendosi la visione della soap. Questa soap regala ai giovani un messaggio di speranza legato agli anni del boom economico post seconda guerra mondiale. Voglio intravedere un parallelismo con la situazione attuale considerando tutto quello che abbiamo vissuto, dalla pandemia ad una guerra in Europa. Nella serie spesso ci sono citazioni di fatti storici e da questo punto di vista Il Paradiso delle Signore assurge ad uno scopo didattico.

Oltre ad essere attore, sei anche un imprenditore nel campo della ristorazione. Recentemente, alcuni ristoratori hanno denunciato la carenza di lavoratori a causa del reddito di cittadinanza. E’ successo anche nella tua realtà?

Invidio chi ha queste certezze assolute. Non so identificare la ragione precisa però posso dire che è una realtà che ho toccato con mano. Non è facile trovare del personale ma io lo attribuisco al fatto che con la pandemia alcune attività sono state costrette a chiudere e tante figure professionali sono state costrette a riciclarsi in altri lavori. Nel mio ristorante ho una bella squadra e al momento ci sono venti ragazzi. Le cose stanno andando bene però non è stato facile trovare personale competente e in particolare ragazzi. Tra le varie cause potrebbe rientrare anche il reddito di cittadinanza.

Quest’anno è segnato anche dalla nascita di tua figlia Mia. Com’è cambiata la tua vita?

E’ la cosa più bella che mi sia capitata fino ad oggi.

Intervista video a Roberto Farnesi