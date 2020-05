Report, il programma di inchieste e di informazione condotto da Sigfrido Ranucci torna con una nuova puntata su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata in onda questa sera, lunedì 18 maggio 2020.

Report, le inchieste sul Coronavirus

Lunedì 18 maggio 2020 alle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di Report, il programma di inchieste di Sigfrido Ranucci trasmesso su Rai3 e in streaming su Raiplay.

Al centro della puntata l’emergenza Coronavirus. Si parte con l’inchiesta “Le Fondazioni e chi gestisce la Fase due” di Claudia Di Pasquale con la collaborazione di Giulia Sabella e Lorenzo Vendemiale. Nell’inchiesta si punta l’attenzione sulle fondazioni e i think tank e su chi li finanzia. Chi si nasconde dietro i contributi ricevuti da questi istituti legati alla politica? Non è la prima volta che si parla di queste fondazioni finite già in passato sotto i riflettori della magistratura.

E’ capitato, infatti, che la magistratura si sia occupata di possibili casi di finanziamenti illeciti ai partiti o passaggi di soldi sospetti. Per questo motivo lo scorso anno è stata approvata la legge “Spazzacorrotti” fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle; una piccola grande vittoria visto che con questa legge le fondazioni e le associazioni politiche sono state equiparate ai partiti e dovranno pubblicare i nomi dei donatori e l’elenco dei contributi ricevuti. Per questo motivo Report, grazie anche al dossier “Cogito ergo sum” di Openpolis, ha cercato di capire cosa è cambiato e se sono diventate più trasparenti.

Report Rai stasera, i temi di lunedì 18 maggio 2020

La seconda inchiesta della puntata di stasera è “Anziani S.P.A.” di Rosamaria Aquino e Alessia Marzi. In questo caso si parla della RSA, le residenze sanitarie assistenziali che sono state le più colpite dalla diffusione del virus Covid-19. Non solo, si è scoperto che queste residenze sono un vero e proprio business da milioni di euro con costi ridotti se confrontati alle rete alte da pagare e i tantissimi contributi pubblici dello Stato. Per questo motivo le telecamere di Report hanno fatto visita a diverse Rsa dalla Liguria fino alla Calabria per vedere cosa offrono ai clienti e come hanno reagito all’emergenza Coronavirus.

Infine l’ultima inchiesta è “L’Indennità atipica” curata da Bernardo Iovene e dedicata al blocco del sito Inps presso d’assalto dagli hacker durante le domande di aiuti economici. Cosa è successo il giorno primo aprile quando milioni di italiani hanno presentato la domanda per i fatidici 600 euro? Al blocco del sito è conseguito anche un data data breach, ossia la rivelazione dei dati personali di milioni di utenti. Ora ad indagare il Garante della Privacy che ha aperto una istruttoria con conseguenze davvero considerevoli per l’INPS che potrebbe trovarsi a pagare fino a 20 milioni di euro di multa.