Report, il programma di inchieste dedicate al mondo della politica, economia e società e raccontate da Sigfrido Ranucci torna in prima serata di Rai3. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata di lunedì 11 novembre 2019.

Report su Rai3: le anticipazioni di lunedì 11 ottobre 2019

Lunedì 11 novembre 2019 alle ore 21.20 torna l’appuntamento con Report, il programma di inchieste coordinate e introdotte da Sigfrido Ranucci su Rai3 e su Raiplay www.raiplay.it/dirette/rai3.

La prima inchiesta è a cura di Giovanna Boursier, con la collaborazione di Eva Georganopoulou e Greta Orsi, ed è dedicata ai rider, ossia i fattorini che portano il cibo a domicilio. Il numero dei rider, infatti, è in crescente aumento: se ne contano circa 30 mila, ma i numeri sono destinati ad aumentare.

Tra loro non ci sono solo giovani studenti universitari alla ricerca di un guadagno extra, ma anche persone di 50-60 anni rimasti senza un lavoro. Oramai sono diventati presenze fisse in tantissime città: corrono a bordo delle loro biciclette e motorini per consegnare il prima possibile il cibo visto che sono pagati a cottimo: ossia più portano ordini, più guadagnano. Si tratta della nuova frontiera del lavoro nella gig economy, l’era delle piattaforme digitali, in cui mentre la crisi economica rende irreversibile la precarietà, tutto deve essere invisibile, compreso lo sfruttamento dei lavoratori.

La seconda inchiesta, invece, riguarda il ciclo di affari e illegalità che ruota intorno al mondo del calcio. Ad occuparsene è Federico Ruffo con la collaborazione di Lorenzo Vendemiale.

Report in tv: le inchieste sul calcio e sulle app

Per l’occasione Federico Ruffo e Lorenzo Vendemiale si occupano di alcune delle tifoserie più importanti e seguite in Italia. A Roma Fabrizio “Diabolik” Piscitelli, il re della Curva Nord, cade in un agguato da Romanzo Criminale: un filo porta al narcotraffico e a Massimo Carminati.

A Milano invece, la situazione è ben diversa visto che la tifoseria dell’Inter è divisa da una lotta interna causata dal bagarinaggio. Non solo, le telecamere di Report tornano ad occuparsi anche dei gruppi ultrà della Juventus con i capi storici arrestati lo scorso 16 settembre e attualmente indagati con le accuse di: associazione a delinquere, estorsione aggravata, riciclaggio e violenza privata.

Infine l’inchiesta di Cecilia Andrea Bacci che ci parla delle società che si nascondono dietro la gestione di alcune app. Oramai tutti noi utilizziamo quotidianamente tantissime applicazioni, tra cui anche alcuni per migliorare la nostra immagine. Ma cosa succede se finiamo per costruire un’immagine social del tutto diversa da quella che è la realtà?

Quotidianamente vengono scattati centinaia di selfie, che vengono poi automaticamente ritoccati con delle apposite app con filtri e fotoritocco. Ma come mai queste app richiedono i dati del nostro GPS? Non solo, oramai quasi tutte le app richiedono di accedere alla rubrica, alle foto, a dati quindi sensibili del nostro telefono. Inconsciamente milioni di persone regalano l’accesso a tantissimi dati privati e di conseguenza anche al proprio volto. E’ opportuno chiedersi: come vengono conservate tutte queste informazioni? Ma soprattutto perchè dobbiamo darle?