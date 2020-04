Grande ritorno di Renzo Arbore, su Rai 2 con un programma tutto nuovo nell’estate 2020, tristemente segnata dalla pandemia da covid 19. Arbore, mattatore da sempre di programmi cult e particolari, che hanno segnato la musica e il varietà italiano, è pronto a scendere in campo con una trasmissione nuovissima.

Renzo Arbore torna su Rai 2 con una nuova trasmissione in seconda serata

La trasmissione di Arbore, avrà una prima serata il 4 giugno, per poi proseguire nella seconda serata, fascia oraria a lui congeniale. Renzo Arbore, è uno show man a 360 gradi che ha divertito e intrattenuto il pubblico televisivo e radiofonico con trasmissioni memorabili:

Radiofoniche:

Bandiera gialla (1965),

Per voi giovani (1967),

Alto gradimento (1970)

Televisive:

Speciale per voi (1969-1970), una specie di processo ai cantanti del periodo,

L’altra domenica (1976-1979), il suo primo vero successo in cui creò uno stile alternativo in diretta concorrenza con la contemporanea Domenica in di Corrado,

Quelli della notte (1985),

Indietro tutta! (1988)

Speciale per me – meno siamo meglio stiamo (2005).

Il direttore di Rai 2 ha arruolato Renzo Arbore per una trasmissione estiva in seconda serata

Il direttore di rete Ludovico Di Meo alla fine ce l’ha fatta a convincere il popolare showman a tornare in Rai, dove ha costruito programmi di successo straordinario.

Quindi, in estate un piacevole diversivo rispetto al mondo di repliche che saranno spalmate su tutti i palinsesti dove Arbore dovrebbe essere protagonista di un nuovo programma che avrà una anteprima.(usiamo il condizionale perchè con la pandemia in corso le scelte fatte oggi possono essere diverse nel futuro)

Difatti, giovedì 4 giugno ci sarà una prima serata della trasmissione per poi andare in onda in seconda serata, fascia oraria prediletta da Arbore. La trasmissione dovrebbe andare in onda da casa sua, visto le difficoltà oggettive di oggi in cui si deve mantenere un distanziamento sociale e non si possono creare assembramenti.

Con buona probabilità ci saranno dei collegamenti esterni con altri personaggi affini al mondo di Arbore per una seconda serata all’insegna dell’ironia sottile del divertimento e dell’allegria come per molti anni ci ha regalato il maestro.

Insomma, anche la televisione prova a ripartire nonostante le difficoltà e l’emergenza sanitaria sempre da tenere sotto controllo. L’esperimento televisivo di Arbore riuscirà? Vista la bravura dello showman pugliese non abbiamo molti dubbi!!!