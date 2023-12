Nel 2017 Steven Quale dirige Renegades – Commando d’assalto, un film che mescola abilmente e in maniera riuscita gli elementi del genere action con quelli tipici del thriller. Il risultato è una pellicola ricca di sequenze adrenaliniche e una buona dose di suspense che si lascia piacevolmente guardare dall’inizio alla fine.

Per una serata casalinga senza pericolo di annoiarsi, vi ricordiamo che va in onda nella prima serata di Giovedì 21 Dicembre su Italia Uno: scoprite con noi le curiosità più interessanti a riguardo.

Renegades – Commando d’assalto: la trama in breve e il cast principale

Una squadra di Navy Seals in missione in Bosnia durante la guerra, scopre che i nazisti hanno a suo tempo nascosto sotto le acque di un lago un tesoro di inestimabile valore costituito da lingotti d’oro. Guidati dal coraggioso Matt Barsen, i militari decidono di fare tutto il possibile per recuperalo. Il fine tuttavia, non è quello di tenere i preziosi per sé, ma di restituirli alla popolazione.

Questi sono gli interpreti principali del cast: J.K. Simmons, Ewen Bremner, Sullivan Stapleton, Sylvia Hoeks, Charlie Bewley, Diarmaid Murtagh, Clemens Schick, Dimitri Leonidas, Slavko Sobin, Joshua Henry e Chris Theisinger.

Le curiosità principali sul film

Queste sono le curiosità più interessanti da conoscere su Renegades – Commando d’assalto: