Nel panorama letterario esistono romanzi che il cinema sembra non cessare mai di riproporre, e tra questi c’è Ragione e sentimento (Sense and Sensibility). Dal romanzo scritto da Jane Austen tra il 1795 e il 1810, e pubblicato nel 1811, sono state fatte tantissime trasposizioni per lo schermo, anche se – nell’immaginario collettivo – la storia continua ad avere il volto di Emma Thompson e Kate Winslet, protagoniste del film di Ang Lee del 1995.

Ragione e sentimento, nuovo riadattamento: bello ma non irresistibile

C’era grande attesa del pubblico per la nuova uscita del riadattamento di “Ragione e sentimento”, arrivato nelle sale lo scorso 22 ottobre. La rivisitazione – che ha visto la partecipazione di Daisy Edgar-Jones ed Esmé Creed-Miles nei panni delle due sorelle protagoniste – ha davvero soddisfatto le aspettative?

La prima pellicola (quella firmata da Ang Lee nel 1995) si era rivelato un classico talmente ben fatto, da meritarsi l’Oscar per la sceneggiatura, e non era certo facile riuscire a eguagliarne il successo. Si è trattato di un cult sicuramente difficile da imitare, che inevitabilmente pone in una posizione da “partenza in salita” chiunque provi a eguagliarlo.

Non basta creare un prodotto che sia bello, bisogna anche dargli un motivo forte per esistere!

La nuova rivisitazione è davvero riuscita a fare tutto ciò?

Elinor e Marianne, un legame capace di dare speranza

La signora Dashwood è costretta a trasferirsi a Barton Cottage con le figlie dopo la morte del marito. Elinor – la maggiore – soffre per la lontananza da Edward Ferrars, del quale è innamorata, mentre Marianne si innamora del giovane e affascinante John Willoughby. Elinor teme che la sorella più piccola si lasci trasportare troppo dai sentimenti, ignorando il Colonnello Brandon.

Le due sorelle, una razionale e l’altra passionale, affrontano difficoltà amorose e familiari e – nonostante le sofferenze – riescono ancora aintravedere un futuro felice per entrambe.

L’ultima rivisitazione diretta dalla regista Georgia Oakley e arrivata nelle sale poche settimane fa, punta proprio sull’analisi di questo legame che unisce le due sorelle, e sulla loro indole che le porta inevitabilmente a diversi approcci di vita: Elinor, controllata, composta e socialmente responsabile, rappresenta la “ragione”, mentre Marianne, spontanea, passionale ed emotivamente vulnerabile, rappresenta il “sentimento”.

La pellicola conserva il nucleo narrativo dell’opera, lasciando al centro della trama le vicende delle sorelle Dashwood e il rapporto tra le loro scelte personali e le convenzioni sociali. Il film segue la materia letteraria senza mai smarrirne l’identità, aspetto particolarmente importante in una storia che trae significato non tanto dagli sviluppi sentimentali, ma anche dai limiti imposti alle donne dalla società del tempo.

Cosa non ci convince troppo nel nuovo lungometraggio

La differenza tra Elinor e Marianne è il tema centrale anche nella nuova trasposizione, e proprio come la pellicola originale anche qui possiamo seguire le vicende di Elinor, intenta a mantenere il controllo della situazione anche quando le circostanze la mettono a dura prova, e Marianne che invece tende a vivere i sentimenti apertamente, lasciandosi attraversare da emozioni che non riesce mai a nascondere. Le loro storie ci mostrano che non c’è un’opzione vincente e migliore e che la scelta tra ragione e sentimento non è univoca: deve essere fatta di volta in volta, tenendo conto delle proprie fragilità e di ciò ciò che l’esperienza ci ha insegnato.

Il film restituisce questa differenza, anche se non sempre riesce a conferirle tutta quella forza emotiva che si avvertiva nella serie originale. Sebbene le due attrici abbiano saputo dare alle protagoniste un’interpretazione valida, forse alcuni passaggi hanno “peccato” di intensità.