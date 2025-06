Raffaella Carrà è stata e rimarrà sempre la regina della televisione italiana. Raffaella Maria Roberta Pelloni, questo il suo vero nome, si è fatta apprezzare ed amare dal grande pubblico italiano ed internazionale come cantante, attrice, ballerina e conduttrice. Oggi, mercoledì 18 giugno 2025, la regina della tv avrebbe compiuto 82 anni.

Buon compleanno Raffaella Carrà: oggi avrebbe compiuto 82 anni

Ci sono talenti ed artisti destinati a vivere sempre. E’ il caso di Raffaella Carrà, icona indiscussa della cultura pop e regina della tv. Un talento unico e irripetibile che ci ha lasciati il 5 luglio del 2021 dopo aver lottato, in silenzio e lontano dalle telecamere, contro una brutta malattia. Oggi, mercoledì 18 giugno 2025, la Raffa internazionale avrebbe spento 82 candeline, ma la sua energia e il suo ricordo sono più vivi che mai nella memoria di tutti noi. Classe 1943, Raffaella è nata il 18 giugno a Bologna da mamma sicula e padre romagnolo. Una infanzia vissuta a stretto contatto con la mamma, una donna rivoluzionaria e indipendente tra le prime donne a separarsi nel secondo dopoguerra. L’assenza del padre segna la sua vita, ma nel corso degli anni diventa la sua forza.

Raffaella Carrà, il grande successo tra tv e canzoni

A soli 8 anni decide di trasferirsi a Roma per studiare presso l’Accademia Nazionale di Danza e poi il Centro Sperimentale di Cinematografia. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo arriva nel cinema con una piccola parte nel film “Tormento del passato” a cui seguono diverse pellicole e sceneggiati per la Rai. Il successo arriva con la tv e per la precisione nel 1970 con “Canzonissima” accanto a Corrado. E’ l’anno di “Ma che musica Maestro”, suo primo singolo diventato un classico della canzone italiana. Non solo, la Carrà si fa notare dal grande pubblico per il suo look facendo scalpore e mostrando l’ombelico a tutto il pubblico italiano.

Un momento che ha cambiato la storia della tv. Nel 1971 arriva il “Tuca Tuca“, il ballo più chiacchierato della tv che presenta con un giovanissimo Enzo Paolo Turchi facendo nuovamente scalpore e infrangendo ogni regola al punto che L’Osservatore Romano fece pressioni in Rai per bloccarlo. Proprio la Carrà dalle pagine del Corriere della Sera ha raccontato: “l’Osservatore Romano fece pressioni in Rai per bloccarlo. Lo riportai in tv solo grazie ad Alberto Sordi, a cui nessuno diceva no. Senza saperlo, stavo rompendo gli schemi“. Il resto è storia della cultura italiana e internazionale, visto che la Carrà con le sue canzoni, da “Tanti Auguri” a “Rumore”, passando per programmi iconici come “Carrambà che sorpresa!” è diventata un’icona senza tempo.

Raffaella Carrà, la morte e il ricordo di Cristiano Malgioglio

La fama di Raffaella Carrà ha superato i confini nazionali diventando una icona e un mito per la Spagna ed America Latina. Una popolarità che non si è mai spenta nemmeno dopo la morte sopraggiunta il 5 luglio del 2021 dopo una lunga malattia che l’artista aveva nascosto a tutti. Nel maggio del 2020, infatti, la Carrà scopre di avere un tumore ai polmoni, ma decide di affrontare la sua battaglia in silenzio circondandosi dell’affetto di pochi e sinceri amici. Nonostante le cure, la Raffa Nazionale si spegne a Roma presso la Clinica del Rosario, alle 16:20 del 5 luglio 2021, all’età di 78 anni. Una morte che ha scosso tutto il mondo della televisione e dello spettacolo italiano ed internazionale, anche se la sua scomparsa non ha mai scalfito la potenza di una donna rivoluzionaria capace di farsi amare da grandi e piccini.

In tanti l’hanno ricordata e continuano a farlo come è successo per Cristiano Malgioglio che deve tantissimo alla Carrà. “Non dimenticherò mai cosa mi ha detto prima della sua scomparsa: “Rimani così come sei, perché quando arrivi tu la tv cambia colore”. Quando se n’è andata, è stato un colpo al cuore. Se non ci fosse stata lei, non sarei diventato chi sono. Le devo tutto” – ha raccontato il paroliere e personaggio televisivo. Icona senza tempo, artista rivoluzionaria ed indipendente, Raffaella Carrà è ancora oggi un mito per diverse generazioni che cantano e ballano al ritmo delle sue canzoni!