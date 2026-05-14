Racconto di una notte, a partire da lunedì 18 maggio, sbarca anche nel daytime di Canale 5. La soap turca continuerà a essere trasmessa anche la domenica sera – ad eccezione del 17 maggio per la messa in onda della finale di Amici – ma andrà ad occupare anche lo slot pomeridiano che fino a oggi era “di proprietà” dell’altro serial drammatico turco La forza di una donna. Cosa accadrà nella prima settimana di programmazione in daytime, ovvero dal 18 al 22 maggio? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Racconto di una notte: Mahir si oppone alle nozze combinate

Mahir si reca in visita alla villa degli Yilmaz, e si rende conto che Canfeza e sua madre Sureyya sono in pericolo. Per questo – dopo aver opposto il suo rifiuto alla proposta di sposare Sila e sacrificarsi per la famiglia, l’uomo se ne va portando con sé le due donne.

Aiutato da Salih, riesce a trovare un rifugio provvisorio. Intanto si infittisce il mistero legato alla scomparsa di Selim: l’uomo, ferito, è introvabile.

Anticipazioni settimanali puntate Racconto di una notte

Mahir, Canfeza e Sureyya si trovano nella nuova casa, e provano a rilassarsi. La cena preparata dall’uomo però, si rivela un disastro. I tre decidono di finire la serata a cena fuori. In un clima disteso, riescono a dimenticare per un momento tutti i loro problemi.

Nel frattempo il comandante Rasit accoglie Mavis, Sare e Kursat. Quest’ultimo si è appena riavvicinato alla madre, e fa però una scoperta clamorosa: Rasit è in realtà Boris!

Trame Racconto di una notte, puntate italiane

Mentre Mahir, Canfeza e Sureyya sembrano riuscire a ritrovare un po’ di serenità lontano da villa Yilmaz, alla tenuta la tensione è altissima. Asat e Afet sanno bene di avere pochissimo tempo a disposizione per convincere l’uomo a tornare. Entro tre giorni devono riuscire a portare a termine il loro “compito”, ma l’arrivo di Cabir rischia di compromettere tutto.

L’uomo, giunto inaspettatamente alla villa, prova aintimidire la famiglia sparando contro Ferman e ferendolo a una gamba. Quest’ultimo viene portato in ospedale. I medici – dopo avergli prestato le prime cure – decidono di dimetterlo. Afet vorrebbe riportarlo a casa, ma lui non intende lasciare quel luogo in cui si sente più protetto.

Racconto di una notte, trame al 22 maggio

Un passo falso di Sureyya rischia di rovinare tutto. La donna infatti, nel tentativo di recuperare un anello rimasto alla villa, contatta Afet. Lui non perde l’occasione così ghiotta che gli si propone e la sfrutta per ottenere l’indirizzo del nascondiglio di Mahir e Canfeza.

I due intanto – grazie all’aiuto di Ayca – riescono a concedersi un momento romantico. Subito dopo la ragazza cede alla nostalgia, e chiama la sua famiglia usando il telefono di Mahir. Una volta scoperto il numero dell’uomo, Kursat lo contatta e gli propone un incontro al quale dovrà essere presente anche Canfeza. Gli promette di rivelargli il nome dell’uomo che ha ucciso suo padre.

In seguito Asaf salva Canfeza e Sureyya da Selim e le riporta alla villa. Gli Yilmaz provano ancora una volta a convincere Mahir a sposare Sila, ma lui rifiuta. La promessa sposa intanto scopre – grazie a Mustafa – che Sevde li ha traditi e si infuria. Selim è pronto a vendicarsi e inizia a indagare sulla famiglia Yilmaz.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Canfeza non riesce a spiegarsi come l’uomo abbia potuto scoprire il loro indirizzo, e Mahir sospetta che Kursat abbia pianificato tutto per allontanrlo e lasciare così la donna senza protezione.

A complicare ancora più la trama arriva uno strano messaggio che Ezra riceve da Kursat. Quest’ultimo intanto è stato rapito da Rasit.