Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 16 al 22 maggio, assisteremo a un fatto davvero sorprendente: Manuel, dopo il dolore provato con la morte di Jana, sembra geloso della vicinanza tra Toño ed Enora.

La Promessa, trame puntate italiane dal 16 al 22 maggio

Approfittando dell’assenza di Manuel, Toño permette a Enora di lavorare insieme a lui nell’hangar. A fianco alla giovane, il figlio di Simona si dedica alla costruzione di un nuovo motore aeronautico, e si sorprende più volte nel constatare che Enora dimostra di avere un grande talento e una conoscenza approfondita della materia.

La ragazza riesce a stupirlo, proponendo idee innovative che di fatto aumenterebbero la potenza del motore e le prestazioni del velivolo in generale.

Anticipazioni settimanali della telenovela spagnola La Promessa

Quando Toño torna nell’hangar con Manuel, dimentica di dirgli che tutte le modifiche apportate al progetto sono frutto dell’intuito di Enora, e fa credere al marchesino che quelle migliorie siano frutto del suo ingegno.

Manuel appare davvero stupito, almeno fino a quando non scopre chi ci sia davvero dietro le innovazioni apportate al suo progetto. Impressionato dall’abilità di Enora, decide di assumerla. Nota però anche che tra la nuova arrivata e Toño c’è già una certa complicità, e quella sintonia sembra provocargli uno strano malessere. Il marchesino inizia a superare il grande lutto per la morte di Jana, e il suo cuore è pronto ad accogliere un nuovo amore?

La Promessa spoiler settimanali della serie tv iberica

Angela sta vivendo un periodo di forte pressione. Sua madre e Lorenzo insistono perché chieda scusa al marchese de Andujar per salvare un affare importante, ma lei è stanca delle continue imposizioni e prende una decisione drastica. La ragazza intende partire per la Svizzera senza avvisare nessuno.

Nemmeno Curro è al corrente dei suoi piani. Quando scopre cosa ha intenzione di fare, teme di perdere per sempre la donna che ama e organizza un’ultima sorpresa per convincerla a rimanere. Il gesto riesce a colpire profondamente Angela, che alla fine decide di rimanere a La Promessa e affrontare ogni difficoltà accanto a lui.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Lope prosegue la sua rischiosa missione sotto copertura nel palazzo dei duchi de Carril. All’inizio sembra quasi riuscire a persuadere Federico, grazie alle sua abilità come attore, ma il faccia a faccia con il duca si trasforma presto in un vero e proprio interrogatorio che potrebbe rivelare il suo inganno. Le cose peggiorano quando viene colto di sorpresa prima dalla duchessa e poi da Jacinto, rendendo la sua situazione ancora più precaria.

La partenza di Romulo intanto, suscita forti emozioni. L’uomo è stato per anni l’anima della servitù alla tenuta, e il suo addio commuove tutti. Alonso sa bene che la presenza del maggiordomo era importantissima, e per salutarlo organizza una sorpresa che rivela tutto il suo affetto e la sua riconoscenza. L’unione tra Romulo ed Emilia viene infine ufficializzata da Padre Agapito. La coppia può finalmente partire, e Catalina accompagna l’ex maggiordomo davanti alla famiglia, che gli rende omaggio con profondo rispetto.