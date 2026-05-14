Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 16 al 22 maggio l’appuntamento è tutti i giorni in daytime, e il giovedì sera con episodi extra in prime time su Canale 5. Al centro delle trame troveremo un piano ben congegnato du Sahika, La donna riuscirà ad avvelenare Nadir subito dopo averlo sposato, ed erediterà tutte le sue ricchezze. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni settimanali Forbidden fruit, trame dal 16 al 22 maggio

Le conseguenze del tracollo finanziario di Halit sono enormi, e l’imprenditore deve lasciare la prestigiosa villa sul Bosforo e trasferirsi a casa dell’ex autista Sitki con i suoi figli. I ragazzi cercano di adattarsi a uno stile di vita completamente diverso da quello avuto fino a quel momento, ma la casa modesta e il quartiere povero sembrano scoraggiarli.

La nuova situazione mette tutti a dura prova e appare fin troppo evidente il crollo sociale dell’ex imprenditore. A rendere le cose ancora più complicate ci pensano la curiosa vicina Döne e sua sorella Dürdane, che con la loro invadenza mettono in luce – con un tocco di ironia – le difficoltà della famiglia Argun.

Forbidden fruit, spoiler settimanali

Yigit continua a preoccuparsi per Lila: la chiama per offrirle il suo aiuto e cerca di starle vicino dopo la rottura con Aksel. Lei però, ancora ferita e sotto stress per i problemi economici della sua famiglia, lo respinge.

Caner prova a suggerire a Yigit di darle un po’ di tempo e non forza le cose.

Nel frattempo Lila, non potendo pagare l’università, ottiene una borsa di studio grazie agli ottimi risultati e decide di trovarsi anche un lavoro per mantenersi.

Yigit – pur di restarle accanto – si fa assumere nel bar dell’università dove anche lei lavora.

Trame Forbidden fruit al 22 maggio

Anche Zehra cerca di reagire alla situazione economica che li ha colpiti, e decide di lasciarsi andare alla sua vena di scrittrice. La giovane inizia a scrivere un libro sulla povertà. In seguito riesce anche a farsi assumere in una libreria, sebbene lo stipendio sia molto modesto.

Ender e Yildiz pensano di essersi finalmente liberate di Nadir e Sahika. La Yilmaz prova a reinventarsi lavorando al suo progetto, e si improvvisa insegnante di inglese. I risultati sono disastrosi, ma al tempo stesso esilaranti.

Yilmaz aiuta anche Ender consegnandole la famosa foto compromettente che Halit aveva usato per ricattare Nadir. Ender nel frattempo cerca di convincere Erim a tornare a vivere con lei, ma il ragazzo non vuole lasciare il padre da solo. Poco dopo però, è costretto a subire una grossa umiliazione a scuola: gli viene infatti contestato il mancato pagamento della retta. Kaya ed Ender saldano il debito, ma l’umiliazione per Erim è tantissima.

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Sahika è rimasta sola, e prova a chiedere aiuto a Kaya, poi a Yigit e infine a Nadir. Nessuno di loro però è disposto a darle una mano A quel punto la donna escogita un piano per vendicarsi.

Con l’aiuto di Haluk riesce ad avvelenare Nadir nel corso di un incontro apparentemente cordiale. Al funerale dell’uomo spunta fuori una notizia sconvolgente: poco prima di morire aveva sposato Sahika e le aveva lasciato in eredità sia tutte le sue proprietà che la holding.

Tutti sospettano immediatamente di lei, ma ora è la donna la proprietaria della Holding, e come prima cosa licenzia Ender.