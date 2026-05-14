Storia della mia famiglia, acclamato dramedy di Netflix, è in arrivo con una seconda stagione. Composta da sei episodi, è creata da Filippo Gravino e scritta insieme a Elisa Dondi. Prodotta da Palomar (a Mediawan company) e diretta da Claudio Cupellini e Marco Danieli, sarà disponibile solo su Netflix il 10 giugno. Di seguito, scopriamo ulteriori dettagli.

Storia della mia famiglia 2: data di uscita, trama e cast della seconda stagione

Dopo il grande successo del primo capitolo, Storia della mia famiglia torna con una seconda stagione. Dal trailer rilasciato recentemente, abbiamo già visto che torneranno nel cast Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, Cristiana Dell’Anna, Antonio Gargiulo, Aurora Giovinazzo, Gaia Weiss, Filippo Gili, Tommaso Guidi, Jua Leo Migliore e Fernando Guallar. Questa volta, però, si aggiunge una new entry d’eccezione: Sergio Castellitto.

La trama riprende dagli eventi della prima stagione. Un anno dopo la morte di Fausto, l’equilibrio sgangherato e amatissimo del gruppo di amici e familiari è sempre più precario. Nonostante l’impegno infatti, ognuno di loro non riesce a trovare una propria stabilità. L’unico che sembra non vacillare è Valerio, che è anche il più insospettabile. Il ragazzo infatti, per proteggersi dal dolore, si è immerso in una nuova modalità di fuga dai ricordi del fratello. Almeno finché, nelle loro vite, non arriva improvvisamente il padre, inarrestabile clone di Fausto e della sua vitalità. Le sfide allora si raddoppiano. Tra ritrovare l’unità famigliare, ricongiungere Libero a Ercole, e riconoscere che è arrivato il momento di elaborare davvero il lutto, le difficoltà saranno all’ordine del giorno.

Una cosa, però, è certa: i nostri protagonisti sanno ancora ridere per ogni caduta e sanno ancora amare sopra ogni dolore.

In arrivo solo su Netflix dal 10 giugno, questa nuova stagione promette nuove emozioni, tra rialzate e ricadute costanti, portando gli spettatori nelle numerose sfaccettature del dolore e dell’elaborazione del lutto.