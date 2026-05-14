Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 14 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata l’emozionante scelta di Alessio che esce dal programma con Debora .

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal trono classico la reazione di Rosanna che scoppia in lacrime dopo la scelta di Alessio. La conoscenza tra i due è finita tra frecciate e battibecchi. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 14 maggio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++