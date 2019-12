Quarto Grado torna in prima serata con nuove storie e casi di cronaca. A raccontarli e discuterne in studio saranno ancora una volta Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conduttori del programma di approfondimento trasmesso nella prima serata su Rete 4. Scopriamo le anticipazioni e le storie al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 13 dicembre 2019.

Quarto Grado anticipazioni, l’omicidio di Luca Sacchi

Venerdì 13 dicembre 2019 alle ore 21.25 “Quarto Grado”, il programma a cura di Siria Magri, torna su Rete 4 con una nuova imperdibile puntata. Come sempre al timone del programma Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero pronti a raccontare al pubblico casi di cronaca nera irrisolti e non solo.

Al centro della puntata l’omicidio di Luca Sacchi, il 24 enne romano ucciso da un colpo di pistola alla testa lo scorso 23 ottobre all’uscita da un pub al quartiere Appio Claudio a Roma. Per l’omicidio del personal trainer al momento sono indagati Valerio Del Grosso, Paolo Pirino e Marcello De Propris. Intanto proseguono le indagini per capire cosa è successo davvero la notte del 23 ottobre; in particolare gli inquirenti stanno cercano di fare chiarezza sul ruolo della fidanzata Anastasiya che, durante il recente interrogatorio del gip, si è dichiarata innocente ed estranea ai fatti.

Non solo, la ragazza ha precisato di non essere a conoscenza del fatto che, all’interno del suo zainetto, ci fossero ben 70mila euro. La versione di Anastasiya scarica la totale responsabilità dell’accaduto su Giovanni Princi, ex compagno di scuola di Sacchi, anche se qualcosa non torna visto che la ragazza è stata smentita dalla testimonianza di Domenico Munoz, assieme alla coppia la sera dell’evento.

Quarto Grado, la diretta di venerdì 13 dicembre 2019

Non solo l’omicidio di Luca Sacchi al centro della puntata di venerdì 13 dicembre 2019, visto che Quarto Grado si occuperà anche della morte di Stefania Crotti. Per chi non lo ricordasse Stefania Crotti è la 42enne di Gorlago uccisa a gennaio scorso da Chiara Alessandri, la ex amante del marito della vittima.

Chiara Alessandri, infatti, è comparsa davanti al giudice per la prima volta per l’udienza preliminare. La donna è accusata di aver ucciso Stefania Crotti con premeditazione e di avere poco dopo bruciato il corpo della vittima. Del Bello, il marito di Stefania Crotti, aveva tradito la moglie proprio con Chiara Alessandri nel 2018, ma l’uomo aveva deciso di lasciarla per cercare di recuperare il suo matrimonio.

Intanto l’uomo ha fatto sentire la sua voce e si auspica che la ex amante possa essere punita con la massima pena. Ecco le parole di Del Bello, marito di Stefania Crotti: “credo debba prendere l’ergastolo, non solo per quello che ha fatto, ma soprattutto per come lo ha fatto: con freddezza e lucidità”.

Come sempre il pubblico da casa giocherà un ruolo importantissimo durante la diretta del programma visto che potrà partecipare con segnalazioni e non solo tramite uno dei seguenti canali ufficiali del programma: