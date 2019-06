Dopo lo speciale di martedì scorso, Quarta Repubblica torna in onda oggi, in prima serata su Rete 4. Stasera, infatti, Nicola Porro propone al pubblico una nuova puntata, tra ospiti d’attualità ed il racconto “politico” del Paese, portato sul piccolo schermo.

Quarta Repubblica: gli ospiti della puntata del 3 giugno 2019 sono Armando Siri e il pm Luca Palamara

Due, allora, i principali ospiti della puntata di Quarta Repubblica attesa in prime time per questo lunedì 3 giugno 2019. Si tratta del sottosegretario – braccio destro di Matteo Salvini e di un pubblico ministero di Roma, in questo periodo attenzionato anche dai media.

La prima intervista – esclusiva, infatti, è quella ad Armando Siri. Il sottosegretario dei Trasporti e senatore della Lega torna a parlare dopo che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ritirato le deleghe in seguito alle polemiche per l’inscrizione nel registro degli indagati per corruzione.

Al di là dei guai con la giustizia, però, Siri è in parte ritenuto anche o, forse, soprattutto, l’uomo – chiave per la realizzazione della “Flat Tax”. Insomma, dopo i risultati elettorali del 26 maggio 2019, come intendere l’attuale operato del governo giallo-verde?

L’altra intervista attesa in puntata, invece, è quella a Luca Palamara. Parliamo del Pm romano autosospeso dall’Associazione nazionale magistrati dopo che alcuni giudici di Perugia hanno aperto un fascicolo di indagine a suo carico per corruzione.

Quarta Repubblica, stasera si parla anche del ministro Trenta: le anticipazioni

Ma, stasera a Quarta Repubblica, si parla anche del ministro della Difesa Elisabetta Trenta. Secondo le anticipazioni, infatti, tra gli odierni argomenti proposti dal talk show c’è la protesta dei generali in occasione della parata del 2 giugno 2019, giorno di Festa della Repubblica.

Quarta Repubblica torna, così, di nuovo in onda dalle ore 21.15 circa di questa sera. Trasmesso in diretta dagli studi Mediaset del “Palatino” di Roma, il talk si può seguire anche in live streaming e in streaming on demand su Mediaset Play. La copertina comica è di Paolo Hendel. Qui in basso: il profilo Twitter della redazione con tutti gli aggiornamenti del caso.

