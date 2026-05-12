I vertici Mediaset hanno reso noti, nelle scorse ore, tutti i dettagli sul gran finale di sempre de La forza di una donna. Sul serial drammatico turco, che è arrivato nel nostro Paese nell’estate 2025, si preparano infatti a scorrere i titoli di coda, e da Cologno Monzese hanno pensato di regalare ai tantissimi fans un finale ricco di sorprese.

Quando finisce La forza di una donna? Lo stop e poi il gran finale

La data di messa in onda dell’ultima puntata La forza di una donna è stata fissata per venerdì 22 maggio. Con l’ultima puntata della terza stagione, arriva anche il gran finale di sempre, visto che la dizi turca non è stata rinnovata nel suo Paese.

Gli episodi conclusivi di questo serial, che ci ha tenuto compagnia per quasi un anno dimostrando di avere tutti gli ingredienti per conquistare il pubblico italiano, meritava sicuramente un palcoscenico speciale, e i vertici Mediaset hanno pensato di fare un regalo ai tantissimi fans donandogli la prestigiosa collocazione in prima serata su Canale 5.

Gli ultimi episodi di Kadin (questo è il titolo originale) andranno quindi in onda in prima serata, dopo una pausa che vedrà la serie sospesa per tutta la settimana. Sarà un ritorno con il botto per il serial incentrato sulle vicende di Bahar, che ci regalerà un finale con il doppio profumo di fiori d’arancio.

Ceyda e Bahar trovano l’amore: fiori d’arancio nel finale La forza di una donna

Nell’aria si sprigionerà un delicato profumo di fiori d’arancio, e nel corso delle ultime puntate della serie vedremo la protagonista Bahar convolare a nozze con Arif. Anche Ceyda coronerà il suo sogno d’amore, sposando Raif, nello stesso giorno.

Per l’amica di Bahar poi, la gioia sarà doppia, visto che il figlioletto Arda riuscirà a pronunciare proprio in quel giorno speciale (e per la prima volta), la parola “mamma”. Sarà insomma un’ultima puntata carica di emozione, che sicuramente nessun appassionato della serie vorrà perdersi. Ed era inevitabile che i vertici di Cologno Monzese non pensassero a una collocazione straordinaria per questo evento.

Come sempre anche lgli ultimi episodi della soap turca, subito dopo la messa in onda su Canale 5, saranno resi disponibili sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.