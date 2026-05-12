Stasera, martedì 12 maggio 2026, tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi su Canale 5. In studio ritroviamo anche le opinioniste Cesara Buonamici eSelvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della sedicesima puntata del 12 maggio, cosa succederà?

Martedì 12 maggio 2026 dalle ore 22.00 circa va in onda una nuova diretta del Grande Fratello Vip 2026 con Ilary Blasi e le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo la proclamazione a furor di popolo di Alessandra Mussolini come seconda finalista, cresce l’attesa per scoprire il verdetto del televoto. Stasera, infatti, il pubblico è chiamato a scegliere il terzo concorrente finalista tra Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Renato, Raul e Raimondo Todaro? Intanto nella casa le tensioni si fanno sempre più accese per i comportamenti poco chiari di Francesca Manzini. Nei giorni scorsi Alessandra Mussolini ha letteralmente sbottato con l’imitatrice: «ci stai attaccando da ieri, non ce la facciamo più. Ci hai rotto i cog***. Stai attaccando da ieri con le tue follie, le tue bugie, il tuo copione. È tutto falso. Hai rotto il ca***». La Manzini ha cercato di difendersi, ma la Mussolini senza mezzi termini l’ha accusata di recitare un copione all’interno della casa: «non è vero niente. Hai un copione perché devi fare la clip per martedì e noi ci siamo stancati. Devi rompere le palle a tutti. Sei una bugiardona. Andiamo in confessionale, prendetevela e portatela dentro».

Antonella Elia e Adriana Volpe, da nemiche ad amiche, si sono ritrovate in cucina a parlare con la Volpe che ha rivelato all’amica: «tu sai che Pietro (ex fidanzato Elia) mi ha mandato dei vocali prima di entrare qui?». La Elia è rimasta spiazzata, ma incuriosita ha domandato «cosa ti ha detto?». La Volpe ha confessato: «mi ha detto di starti vicino». Una rivelazione che apre nuovi possibili scenari su un ritorno di fiamma tra la Elia e l’ex fidanzato? Infine Francesca Manzini che, dopo la sorpresa della sorella Lilli, si è lasciata scappare «mi ha denunciato?». Una frase che ha sorpreso i concorrenti nella casa, soprattutto Raimondo Todaro e Renato che hanno cercato di capire meglio la situazione. La Manzini ha precisato: «non stavo scherzando, ero seria, perché io la conosco. So io perché penso che potrebbe davvero denunciarmi, ma non ne parlerò». Le affermazioni della Manzini hanno acceso nuovamente una discussione dentro e fuori la casa.

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 12 maggio. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi in finale tra Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Renato, Raul e Raimondo Todaro? Alla chiusura del televoto il concorrente più votato sarà il terzo finalista di questa edizione.

Stando ai sondaggi online a giocarsi il posto di terza finalista sono Adriana Volpe con il 40,80% delle preferenze tallonata da Lucia Ilardo con il 39,50%. A seguire Raimondo Todaro con l’11,52%, Raul Dumitras con il 4,20% e fanalino di coda Renato Biancardi con il 3,98%. Chi sarà il terzo finalista di questa edizione?

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, quest’anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale previsto il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: