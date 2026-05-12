Un nuovo colpo di scena terrà con il fiato sospeso i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nel corso degli episodi presto in onda su Rete 4 vedremo Martina prendere una decisione sofferta. La giovane de Lujan inizierà a pensare di lasciare la tenuta: ma cosa farà scaturire questa decisione? Scopriamolo insieme.

Trame spagnole La Promessa: tensioni tra Martina e Catalina

Il rapporto tra Martina de Lujan e sua cugina Catalina non è mai stato molto disteso, ma la tensione si farà via via più forte nel corso dei prossimi episodi. Le due arriveranno ai ferri corti quando Alonso deciderà di delegare Catalina e il marito Adriano a gestire tutti gli affari de La Promessa.

La decisione del marchese non troverà l’appoggio di Martina. La ragazza – pur detenendo il 25% delle azioni della tenuta – sarà tenuta all’oscuro della manovra e scoprirà tutto solo a cose fatte.

I conti di Campos y Lujan dimostreranno la loro intenzione di prendere tutte le decisioni in completa autonomia, ignorando del tutto le quote della giovane. Non solo Catalina e Adriano assumeranno il comando della tenuta, ma sarà deciso anche un cospicuo aumento per gli agricoltori e alcune operazioni per aumentare la loro sicurazza sul lavoro. Tutto ciò non farà che aumentare il disagio di Martina. La ragazza inizierà a pensare di andarsene da quel posto nel quale, evidentemente, non avrà più alcun potere.

Martina alleata con un nuovo nemico: news La Promessa

Lo schieramento di Catalina e Adriano a favore della classe operaia, finirà per indisporre il barone di Valladares, il nuovo nemico dei Lujan. L’uomo arriverà a minacciare molte rappresaglie, nel caso in cui non venissero ripristinate le precedenti condizioni.

L’intervento del barone troverà d’accordo Martina, e finirà per mettere lo stesso Alonso contro sua figlia. Il marchese minaccerà di riassumere il comando della tenuta, se lei e il marito non riportreanno la situazione pre-esistente. Le minacce di suo padre, porteranno Catalina a valutare l’ipotesi di lasciare La Promessa con i gemelli e il consorte. L’ipotesi non piacerà affatto ad Adriano, che ben presto scoprirà che il barone di Valladares avrà quancosa di più potente delle parole per esigere il rispristino della situazione precedente.

L’uomo mostrerà infatti un documento firmato da trenta nobili, che intimorirà molto il ragazzo. Adriano cercherà di far cambiare idea alla moglie, ma lei apparirà irremovibile. L’atmosfera – già molto tesa – non farà che peggiorare quando Martina proporrà a Jacobo di trascorrere un po’ di tempo insieme a casa dei genitori di lui. La giovane penserà che prendere le distanze dalla cugina sia il solo modo per evitare ulteriori tensioni.

Martina ci ripensa nelle prossime puntate La Promessa

Martina e Jacobo saranno ormai pronti a lasciare La Promessa, quando Curro – informato delle intenzioni della cugina – deciderà di parlare con Catalina. Il ragazzo riuscirà a fare tornare in sé la sorella, e a convincerla a chiedere scusa alla cugina.

Le proporrà anche di rimanere alla tenuta e aiutarla a trovare una soluzione che possa riportare la pace con il barone di Valladares. Le due penseranno di ridimensionare i salari dei braccianti, limitando l’aumento dello stipendio. Poi toccherà ad Adriano, e al marito Catalina prometterà di tornare a essere la moglie e madre premurosa di un tempo. Tutto risolto quindi? Purtroppo gli sviluppi della storyline mostreranno altre tensioni, e qualcuno sarà costretto a dire addio definitivamente a La Promessa. Ma questa è un’altra storia, e ve la racconteremo prestissimo.