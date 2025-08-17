La scomparsa di Pippo Baudo ha lasciato un vuoto enorme nel mondo dello spettacolo e nel cuore di milioni di italiani. In tanti si stanno chiedendo quando e dove verranno celebrati i funerali del grande conduttore, e se la cerimonia sarà trasmessa in televisione per permettere a tutti di dargli l’ultimo saluto. La camera ardente è stata allestita al Policlinico Campus Biomedico di Roma Sud, la struttura in cui Pippo Baudo ha vissuto i suoi ultimi giorni. L’apertura al pubblico è fissata per oggi, domenica 17 agosto, a partire dalle ore 11.

Quando e dove si terranno i funerali di Pippo Baudo?

Ciò che sembra ormai certo è la volontà della famiglia di celebrare i funerali in Sicilia, la terra natale di Pippo Baudo. Un ritorno alle origini per l’ultimo saluto a chi, con eleganza e carisma, ha portato la verve siciliana nelle case degli italiani, costruendo attraverso la televisione un ponte culturale tra Sud e Nord capace di unire il Paese.

E’ probabile che la Rai dedichi uno speciale per seguire i funerali in diretta TV. Attendiamo ancora aggiornamenti in merito.

Il pubblico resta in attesa di comunicazioni ufficiali. Una certezza, però, già c’è: qualunque siano giorno e luogo, l’addio a Pippo Baudo sarà un evento carico di emozione e di profonda commozione per l’intero Paese.

*Articolo in aggiornamento*