Eleonora Giorgi è morta a 71 anni dopo aver lottato contro un terribile tumore al pancreas. L’attrice e personaggio televisivo si è spenta nella clinica romana La Padeia «serenamente nell’amore e nell’abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti» come letto nel comunicato diffuso dai familiari.

Eleonora Giorgi funerali: dove e quando

Annunciata la data e il luogo per i funerali di Eleonora Giorgi che si terranno mercoledì 5 marzo 2025 dalle ore 16 nella chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, a Roma. A celebrare il funerale sarà il Vescovo Staglianò e si seguiranno le disposizioni fatte dall’attrice che ha sempre lottato con grinta e determinazione contro una malattia dura e difficile. Non si è mai mostrata fragile, anzi si è sempre fatta portavoce di un messaggio di forza e coraggio nell’affrontare e vivere una malattia terribile che non le aveva mai tolto la dignità e il sorriso. Proprio l’attrice, in una delle sue vecchie interviste, aveva rivelato di aver già pensato ai suoi funerali affidando le sue volontà ad una cara amica.

“Tesoro il funerale me l’organizzi te. Perché voglio un servizio eccellente” le parole dell’attrice che è apparsa in tv anche senza capelli nel pieno della malattia. Tra i suoi ultimi desideri anche la possibilità di ascoltare due canzoni nel giorno del suo ultimo saluto: “mi piacerebbe A Whiter Shade of Pale e Wish You Were Here. Voglio una in entrata e l’altra in uscita”.

Eleonora Giorgi è morta: le parole di Carlo Verdone

La morte di Eleonora Giorgi ha scosso tutto il mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione. Tantissimi i messaggi di stima ed amore verso l’attrice tra cui quello di Carlo Verdone con cui ha lavorato in due film emblema degli anni ’80. “Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora” – ha scritto Carlo Verdone che ha lavorato con la Giorgi nei film cult “Borotalco” e “Compagni di scuola”.

“Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato. Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte. Eleonora sei stata un grande,grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio” – ha concluso Carlo Verdone.