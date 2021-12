Talkwalker, multinazionale di Social e Consumer Intelligence, ha stilato la classifica dei programmi tv più social del 2021. Attraverso la sua piattaforma Social Content Ratings, Talkwalker monitora il mercato italiano, tracciando le interazioni sui social network che riguardano l’offerta televisiva e degli streaming provider in Italia. Ecco di seguito quello che emerge dalla rilevazione quotidiana della Social TV realizzato su 45 emittenti in Italia in merito ai programmi Tv più social 2021.

I programmi più social del 2021: la classifica di Talkwalker

La classifica generale dei programmi più social del 2021 stilata da Talkwalker riguarda il periodo che va dall’1 gennaio al 15 dicembre 2021. La classifica rileva il totale delle interazioni sull’anno a prescindere dal numero di puntate effettivamente trasmesse. I programmi più social sono: Amici di Maria De Filippi, Grande Fratello (Mediaset), Festival di Sanremo, Che Tempo che Fa (Rai), Lol e The Ferragnez (Prime). Ecco di seguito la classifica con i dati relativi alle interazioni.

La classifica generale 2021

Amici di Maria De Filippi (Mediaset) che in 183 puntate ha totalizzato 152.374.000 interazioni (4.139.000 su Facebook, 121.614.000 su Instagram, e 26.053.000 su Twitter). Grande Fratello Vip (Mediaset) che sommate tutte le sue 41 puntate ha totalizzato 104.673.000 interazioni complessive nel 2021 (23.159.000 su Facebook, 20.139.000 su Instagram e 1.908.000 su Twitter) Che Tempo Che Fa (Rai) che nelle 31 puntate ha totalizzato 45.268.000 interazioni di cui 23.159.000 registrate su Facebook, 20.139.000 su Instagram e 1.908.000 su Twitter. Festival di Sanremo che, nelle 5 serate di messa in onda, registra un totale di 36.067.000 interazioni (3.459.000 su Facebook, 21.150.000 su Instagram e 11.350.000 su Twitter).

“Il Festival più social di sempre secondo i vertici RAI, – spiega Stefano Russo, Sales Director Media & Sports di Talkwalker – dato che trova conferma nei dati che per il mercato italiano misuriamo dal 2015”. Infatti se invece si dovessero ponderare i totali per il numero di puntate messe in onda il Festival di Sanremo (Rai) salirebbe al primo posto, davanti alla serata dell’Eurovision trasmessa da Rai che ha totalizzato 6.750.000 interazioni complessive (Facebook: 221.000 Instagram: 3.081.000, Twitter: 3.445.000), quindi Grande Fratello Vip (Mediaset), Che Tempo che Fa (Rai) al quarto posto, quindi a seguire Ballando sotto le stelle (Rai) L’isola dei Famosi (Mediaset) ed Amici (Mediaset).

I dati relativi ai programmi Tv più social 2021 in onda sulle piattaforme

Tra i programmi Tv più social 2021 in onda sulle varie piattaforme streaming svetta al primo posto la serie “The Ferragnez” (Prime Video) che nei soli 33 giorni in cui è stata monitorata, supera tutte quelle emittenti che offrono contenuti via Internet, con complessive 8.429.100 interazioni di cui 6.550 su Facebook, 8.360.700 su Instagram e 61.100 su Twitter.

Segue poi il format “LoL – Chi ride è fuori” (Prime Video) che ha totalizzato 7.982.000 interazioni totali di cui 331.400 su Facebook, 7.284.600 su Instagram e 313.000 su Twitter. Al terzo posto troviamo “La Casa di Carta”, serie Netflix che registra 6.684.000 interazioni totali, di cui 126.200 su Facebook, 6.177.000 su Instagram e 321.000 su Twitter.

La classifica per Canali Tv

Nella classifica per “canali” al primo posto troviamo SkySport Uno (Paytv) che nel 2021 totalizza 433.241.000 totali pari ad uno share Social Tv di 29,11%. Al secondo posto c’è Canale 5 con 369.773.000 interazioni (share 24,85%), al terzo Netflix (OTT) con 95.964.000 di interazioni (share 6,45%), seguono Rai Uno con 90.166.000 interazioni (share 6,06%), Rai Tre con 67.610.000 (share 4,54%).

Il terzo canale della TV di Stato come sottolinea commenta Stefano Russo Sales Director Media & Sports di Talkwalker: “beneficia delle buone performance del programma ‘Report’ che contribuisce con 7.283.000 interazioni, di cui 6.209.000 su Facebook. 270.000 su Instagram e 803.000 su Twitter”.

I canali di News e TG

Se prendiamo in esame i tre principali canali di news SkyTG24 porta a casa 6.553.000 interazioni (di cui 11.209.000 su Facebook, 23.811.000 su Instagram e 1.532.000 su Twitter), su Mediaset TgCom24 con 24.396.000 interazioni (14.115.000 su Facebook, 9.021.000 su Instagram e 1.226.000 su Twitter) mentre RaiNews24 2.686.000 di interazioni (1.487.000 su Facebook, 657.000 su Instagram e 542.000 su Twitter).

Sui dati forniti, Stefano Russo di Talkwalker spiega: “Come dato finale rileviamo che nel Corso del 2021 le interazioni relative ai contenuti trasmessi dalle 45 tra emittenti e OTT che monitoriamo quotidianamente sono state 690 milioni, contro i 555 del 2020 ed i 345 del 2019, figurando un trend che delinea lo scenario della televisione nei prossimi anni”.