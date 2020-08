Quando iniziano i programmi Mediaset? Cosa dicono i palinsesti per l’autunno 2020? Di rientro dalle vacanze i telespettatori cosa troveranno ad accoglierli? Ebbene ecco un po’ di news sulle trasmissioni più amate che, molto presto, torneranno ad imperversare sul piccolo schermo e a tenerci compagnia. Siete curiosi? Da Tu si que vales a Le Iene, da Pomeriggio 5 a Live Non è la d’Urso, gli appuntamenti da segnarsi in agenda sono davvero tanti.

Programmi Mediaset autunno 2020: gli appuntamenti della mattina

Partiamo dal principio, ovvero dagli attesissimi programmi che, presto, molto presto, torneranno ad informarci ed intrattenerci ogni mattina. Per tutti coloro che hanno nostalgia della bionda criniera di Federica Panicucci, l’attesa sta per terminare. Mattino Cinque, infatti, riprenderà ad andare in onda dal 7 settembre 2020. A quanto pare, ma i palinsesti, anche causa Covid sono in continua evoluzione, la trasmissione di punta dell’ammiraglia Mediaset si scontrerà da subito con Storie Italiane di Eleonora Daniele.

Cosa viene dopo Mattino Cinque? Quale altra trasmissione, condotta dalla bravissima Palombelli, tiene banco durante la preparazione del pranzo, prima del telegiornale? Ebbene sì confermato anche Forum. Il programma aprirà i battenti il 2 settembre e lo sportello di Forum su Rete 4, invece, riprenderà dal prossimo 4 settembre.

Il pomeriggio targato Mediaset: i programmi dell’autunno 2020

Maria De Filippi è già pronta e scalpitante per tornare in tv con le avventure dei protagonisti di Uomini e Donne. A metà settembre potremo finalmente vedere le nuove puntate che inizieranno a registrare, come vi avevamo annunciato, già da fine agosto. Cosa accadrà in studio? Avevamo lasciato Gemma e Sirius insieme, ma a quanto pare, secondo i gossip estivi, i due si sono detti addio o meglio la dama torinese ha scaricato il giovane marinaio.

Barbara d’Urso tornerà, invece, con Pomeriggio 5 a partire dal 7 settembre 2020 mentre con Domenica Live a partire dal 13 settembre 2020.

In mezzo ai due show? Ebbene continueranno ad imperversare le soap opera più amate salvo piccole incursioni, come sempre accade, di fasce dedicate a reality e talent come GF Vip ed Amici. Quest’ultimo prenderà molto probabilmente il via da ottobre.

Chi si troveranno di fronte le due regine di Canale 5? Ebbene Maria De Filippi, durante i pomeriggi, non si scontrerà più con Caterina Balivo ed il suo Vieni da me, bensì con un programma tutto nuovo denominato Oggi è un altro giorno. Barbara d’Urso invece si ritroverà a scontrarsi ancora una volta con La Vita in diretta che, però, nel mentre è rimasta orfana di Lorella Cuccarini. Come vi ricorderete vi avevamo raccontato tutto sulle liti fra i due conduttori della trasmissione di Rai 1.

Il sabato pomeriggio? Ebbene Verissimo riprenderà la sua regolare programmazione, con al timone l’amatissima Silvia Toffanin, dal 12 settembre 2020. Lo stesso giorno prenderà il via anche il diretto concorrente, ovvero Marco Liorni con Italia Sì.

Prima e dopo il tg: i game più amati

Cosa succederà prima e dopo il tg? Ebbene spazio ai game quiz. Gerry Scotti ha già scaldato i motori ed è pronto a tenere tutti con il fiato sospeso. Caduta Libera riprenderà dal prossimo 7 settembre. Sempre a settembre, poi, tornerà anche, ma in prima serata, Chi vuol essere milionario. La data di messa in onda non è ancora completamente certa e quindi ve l’annunceremo il prima possibile.

Per Bonolis invece bisognerà attendere il 2021. Il conduttore continuerà a lavorare sui suoi show tanto che i casting sono già aperti, ma tornerà a divertire il suo fedele pubblico solo l’anno prossimo.

Striscia la Notizia, in onda dopo il Tg5, invece, aprirà i battenti dal 28 settembre 2020. Non si sa ancora la coppia di conduttori che darà il via alla trentaduesima edizione. L’unica certezza sono la presenza de Il Gabibbo e delle due veline. Shaila e Mikaela sono state riconfermate.

Una scoppiettante prima serata: reality, talent e quant’altro

Ora l’elenco dei programmi più attesi, quelli che ci terranno compagnia prima serata dopo prima serata cercando di farci dimenticare i problemi quotidiani e strapparci una risata prima della buonanotte.

Live non è la d’Urso ripartirà il prossimo 13 settembre 2020

ripartirà il prossimo Tu si que vales, invece, con Belen Rodriguez, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e tutti gli altri riaprirà il 12 settembre .

invece, con Belen Rodriguez, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e tutti gli altri riaprirà il . Le Iene, su Italia 1, tornerà in onda dal 5 ottobre 2020. I telespettatori dovranno pertanto pazientare ancora un po’ prima di tornare a seguire le varie inchieste.

I reality?

C’è grandissima attesa per l’edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi che partirà il 9 settembre 2020.

Alfonso Signorini, invece, aprirà la casa del GF VIP il 14 settembre 2020.

Per quanto riguarda, infine, i programmi di approfondimento di Rete 4 e Italia 1 possiamo dirvi che: