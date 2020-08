Già pronto ai nastri di partenza il Grande Fratello Vip 5, che prenderà il via il 14 settembre 2020. Dopo le prime indiscrezioni che avevano quasi ufficializzato i 14 nomi dei protagonisti che si preparano a varcare la Porta Rossa della celebre casa di Cinecittà però qualcosa sembra non essere andato per il verso giusto e sono arrivate le prime smentite.

Grande Fratello Vip 5: arrivano le prime conferme ufficiali

Fausto Leali, che in un primo momento tra rumors e smentite aveva dichiarato di non essere tra i protagonisti del reality show, è stato invece confermato nelle ultimissime ore. Sembra essere stata confermata anche la presenza di Elisabetta Gregoraci, della contessa Patrizia De Blanck e di Flavia Vento.

Ma insieme all’ufficializzazione di alcuni protagonisti sono arrivate anche le smentite di altri. Vediamo chi è che sembra non essere affatto intenzionato a varcare la soglia della Casa Rossa per essere spiato 24 ore su 24.

Eva Grimaldi parteciperà al GF Vip 5?

Il nome della celebre attrice e show girl era apparso nell’elenco dei possibili concorrenti del reality show, ma Eva Grimaldi ha subito smentito la notizia sul suo profilo Instagram, specificando che l’unica casa nella quale sta per entrare è la sua nuova abitazione nella quale intende trasferirsi a settembre.

Rispondendo ai tantissimi commenti ricevuti dalle migliaia di fans la Grimaldi ha dichiarato che non si tratta di una vera e propria smentita. La show girl ha semplicemente voluto specificare che finalmente i primi di settembre la sua casa sarà pronta e potrà trasferirsi.

Resta intanto l’incertezza nei suoi fans, che ancora si chiedono se potranno spiarla a 360° attraverso le telecamere all’interno della celebre casa di Cinecittà. Si è trattato solo di una fake news oppure l’attrice che è già stata in passato al centro delle cronache per il suo matrimonio con Imma Battaglia varcherà davvero quella soglia il 14 settembre? Solo il tempo potrà svelarci l’arcano.

Per il momento i soli nomi veramente sicuri, oltre ai quattro già confermati ufficialmente, sono quelli di Alfonso Signorini, per il secondo anno al timone del reality, insieme ad Antonella Elia, che dopo aver partecipato al reality lo scorso anno come concorrente si è trasformata in opinionista. Ad affiancarla in questo nuovo ruolo ci sarà Pupo.