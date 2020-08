Temptation Island 8 con Alessia Marcuzzi è già una certezza: le riprese sono iniziate in agosto e la messa in onda del docu-reality dei sentimenti e delle tentazioni è prevista per mercoledì 9 settembre 2020 in prima serata su canale 5 (salvo cambi repentini dell’ultimo momento). Il programma approderà quindi nei primissimi giorni di settembre sugli schermi dell’ammiraglia Mediaset.

Temptation Island 8 ecco la data di inizio: a guidare il racconto Alessia Marcuzzi

Temptation Island, leader negli ascolti, dopo lo straordinario successo dell’edizione di luglio, dove a guidare il racconto era l’amatissimo Filippo Bisciglia, torna sugli schermi di canale 5, dove stavolta la padrona di casa è Alessia Marcuzzi.

La conduttrice che quest’estate è stata al centro del gossip per la fine della storia tra Belen e Stefano de Martino, ha dichiarato che quest’anno la conduzione del programma con coppie nip, ovvero sconosciute è come ritornare un po’ al primo amore.

La bella Alessia racconta anche che sulla scelta delle coppie – se nip, vip o miste – ne ha parlato con Maria De Filippi che come sapete è l’ideatrice e la produttrice del reality estivo. Poi hanno concordato che le persone si identificano molto di più nelle persone comuni che nei vip, da qui la scelta.

Per Alessia dunque è un pò un ritorno al primo amore con i reality fatti da persone comuni, come quando conduceva “Grande Fratello”. Poi il pubblico del reality si immedesima di più con le coppie nip che potrebbero somigliare alle persone che si frequentano tutti i giorni nell’ambito lavorativo oppure amicale.

Alessia Marcuzzi al timone di Temptation Island 8 in partenza mercoledì 9 settembre 2020 su canale 5

Alessia Marcuzzi dunque da mercoledì 9 settembre in prima serata su canale 5 guiderà il racconto tra le coppie nip di cui si conoscono già 4 protagonisti, ovvero le prime due coppie.

Carlotta e Nello – “Lei vuole a tutti i costi sposarsi, invece io, al contrario, sono per la convivenza”

Nadia e Antonio – Stanno insieme da quasi due anni e lui vorrebbe dare una svolta al rapporto, ovvero verificare se la fidanzata è la donna della sua vita oppure no.

Insomma, come al solito ne vedremo delle belle: ci sono coppie eterogenee che ci mostreranno le diverse facce del’amore. Chi sta insieme da poco, chi invece viene da rapporti lunghi e vuole mettere alla prova il sentimento reciproco per dare un senso alla storia.

Appuntamento con Temptation Island 8 da mercoledì 9 settembre in prima serata su canale 5, conduce Alessia Marcuzzi.