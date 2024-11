Novembre è alle porte, portando con sé una serie di entusiasmanti novità nel catalogo di Prime Video. Tra una varietà di serie tv e film, ecco alcuni dei titoli più attesi sulla piattaforma.

Gli highlights di Novembre 2024 su Prime Video: i film e le serie tv in programma

Libre



Il nuovo film original di di Mélanie Laurent, con Lucas Bravo è disponibile dal 1° novembre. Ispirato ad una incredibile storia vera è ambientato nella Francia tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80.

La storia narra le audaci gesta di Bruno Sulak, un celebre fuorilegge noto per la sua gentilezza e il suo fascino. La sua notorietà cresce in parallelo alla sua caccia, gestita principalmente da un tenace commissario di polizia, George Moréas. Le rapine e le fughe di Sulak acquisiscono una fama leggendaria, alimentata dalla sua ardente sete di libertà e dal desiderio nei confronti della sua amante Annie.

Citadel: Honey Bunny

La nuova serie Original sarà disponibile dal 7 novembre. Legata all’universo di Citadel, è ambientata negli adrenalinici anni ’90. La storia segue le avventure di Bunny, uno stuntman che recluta l’attrice in difficoltà Honey per un lavoro apparentemente semplice. Ben presto, i due vengono trascinati in un mondo pieno di azione, spionaggio e tradimenti. Anni dopo essersi allontanati, saranno perseguitati dal loro passato e dovranno riunirsi per proteggere Nadia, la loro figlia.

My Old Ass

Questo nuovo film originale arriva il 7 novembre sulla piattaforma. Un inedito coming-of-age, My Old Ass racconta la storia di Elliott (Maisy Stella), una spensierata adolescente che, durante un trip di funghi allucinogeni per il suo 18° compleanno, si ritrova faccia a faccia con la sua versione futura di 39 anni (Aubrey Plaza). Quando questa versione inizia a dare consigli alla giovane, Elliott si trova costretta a riconsiderare tutto ciò che riguarda la sua famiglia, l’amore e i grandi cambiamenti che la attendono.

Alex Cross

Questa serie tv crime/thriller, composta da 8 episodi, arriva il 14 novembre. La trama segue Alex Cross, interpretato da Aldis Hodge, un bizzarro detective della omicidi di Washington e psicologo forense, che si trova ad affrontare un sadico e pericoloso serial killer che sta seminando cadaveri in città. Quando parte insieme al partner John Sampson alla ricerca di tracce dell’assassino, appare una misteriosa minaccia dal passato di Cross. La sua realtà è in pericolo, e dovrà cercare di non vanificare gli sforzi per tenere insieme la sua famiglia in lutto, la carriera e la vita.

Dinner Club S3



Dal 21 novembre, arriva la nuova stagione del food travelogue originale. Composta da quattro episodi, Dinner Club torna con un cast incredibile: gli attori Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo, accompagnati dallo chef stellato Carlo Cracco, intraprenderanno un avventuroso grand tour culinario in giro per l’Italia.

Partendo da Roma e attraversando Lazio, Campania e Basilicata, fino a Brindisi, il gruppo scoprirà gusti, volti e tradizioni. Nelle cene sono previste guest star d’eccezione e soci onorari del Dinner Club: Antonio Albanese e Sabrina Ferilli, insieme a un straordinario “imbucato a cena,” Corrado Guzzanti, nel ruolo di osservatore speciale del Dinner Club.

Cruel Intentions

Questa nuova serie originale, disponibile dal 21 novembre, è composta da 8 episodi. Nuovo adattamento dell’omonimo film, segue le vicende degli studenti privilegiati del Manchester College, un’università dove la reputazione è tutto. I fratellastri Caroline Merteuil e Lucien Belmont sono disposti a qualunque cosa pur di rimanere al vertice della gerarchia sociale. Dopo un incidente che destabilizza l’intero sistema, i due faranno di tutto per preservare il loro potere, arrivando persino a sedurre Annie Grover, figlia del Vicepresidente degli Stati Uniti.

Tigres et Hyenes

Tigres et Hyenes è un nuovo film originale disponibile dal 22 novembre. La storia segue Malik, un giovane trafficante di ritorno dalla Spagna, che scopre che il suo patrigno, Serge Lamy, criminale e rapinatore recidivo, è stato arrestato insieme a dei complici.

Dopo l’inizio del processo, Iris, l’avvocato di uno degli imputati, propone a Malik un accordo: accettare un misterioso e pericoloso colpo in cambio della libertà di Serge Lamy e del suo cliente. Per lealtà verso il patrigno, che una volta gli ha salvato la vita, Malik accetta la proposta e organizza la rapina, affiancato da una banda di ex criminali, ormai fuori dal giro, che decidono di unire le forze per un ultimo grande colpo.

Pimpinero: Blood and Oil

Concludiamo con il nuovo film originale che sarà rilasciato il 22 novembre.

La storia segue le vicende di tre fratelli – Moisés (Juanes), Ulises (Alberto Guerra) e Juan (Alejandro Speitzer) – alle prese con intrighi, corruzione e il caos morale del mondo della criminalità organizzata. Al loro fianco c’è Diana (Laura Osma), una giovane donna ribelle e tenace alla ricerca della verità.