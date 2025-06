Il gran ritorno di Giffoni, così ha definito questa edizione il fondatore e direttore Claudio Gubitosi. La 55esima edizione del Festival si preannuncia essere ricca di eventi e ospiti, anche internazionali. Vediamoli tutti nel dettaglio.

Festival di Giffoni 2025, il programma: chi sono gli ospiti della 55esima edizione

Giovedì 26 giugno 2025, presso la Casa del Cinema di Napoli, è stato presentato il programma della 55esima edizione del Festival di Giffoni. Noi di SuperguidaTv eravamo presenti e saremmo media partner per tutto l’evento.

L’edizione si svolgerà dal 17 al 26 luglio e ha ottenuto l’Alto Patronato concesso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tema scelto è ‘Becoming Hunan’, diventare umani. Nessuno infatti può diventare umano da solo. Tra le novità c’è il ritorno della musica, con serate a ingresso gratuito, nuove maglie per gli junior in base alle età e un premio speciale, l’Ercole di Giffoni, realizzato in bronzo. 5 mila junior sono pronti a incontrare da vicino i loro idoli.

Ma chi saranno gli ospiti di questa edizione? Tra anteprime, eventi speciali e workshop ci saranno oltre 120 talenti. Nomi internazionali come quello di Tim Burton a cui si affiancano Paolo Sorrentino, Ornella Muti, Toni Servillo, Francesca Chillemi, Ambra Angiolini, Carolina Benvenga, il cast dei Cesaroni, Virginia Raffaele, Francesco Montanari, Edoardo Leo e Luca Marinelli. E tanti altri.

99 i film in competizione provenienti da oltre 30 nazioni tra cui paesi come Giordania, Arabia Saudita, Guatemala ed è presente anche una coproduzione palestinese. Tra i temi trattati nelle pellicole c’è l’amore, l’affermazione della propria identità, la guerra in Ucraina e la responsabilità genitoriale quando i figli commettono crimini. Il Giffoni fornirà anche corsi di autodifesa gratuiti, sia per uomini che per donne. Un messaggio chiaro per dire no alla violenza contro le donne.

Diverse le sezioni con personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che parleranno con i 200 giovani, under 30, di Impact. Tra le anteprime anche i Puffi con le voci di Paolo Bonolis, in collegamento, e Luca Laurenti presente al Festival. Tra gli altri ospiti Nicolas Maupas, Francesco Ghehi, Neri Marcorè, Irene Maiorino, Andrea Segre e i Mainetti Bros.

Il ritorno della musica e la conferma dello sport

Al Festival di Giffoni ci sarà anche la seconda edizione della sezione sport con personaggi come Aurelio De Lauretiis, Bebe Vio, Faozi Ghoulam ed Elisa di Francesco. E ancora tanta musica con Rocco Hunt, Big Mama, Benji & Fede e alcuni ragazzi di Amici (Trigno; Luk3; Sissi). Dieci serate all’insegna delle canzoni amate dai giovani.

Non mancherà la sezione Food con tanto cibo presente tra le strade e nelle piazze di Giffoni Valle Piana.