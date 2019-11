A Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha parlato di quanto accaduto lunedì sera a Live – Non è la D’Urso. A proposito di Vittorio Sgarbi vs Vladimir Luxuria, la conduttrice ha detto: “Voglio mandare un grandissimo abbraccio pubblico a Vladimir Luxuria (…). Vladi c’è rimasta male per il fiume in piena che era Sgarbi l’altra sera (…). Probabilmente, l’altra sera Vladi era un pochino più fragile. Mi dispiace che questo sia accaduto in una mia trasmissione“. Ecco il video Mediaset con le sue parole.