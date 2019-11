Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria litigano a Live Non è la D’Urso per le parole del critico d’arte che ricorda il suo passato da prostituta. Sgarbi, infatti, ha dichiarato di aver visto Vladimir Luxuria prostituirsi. La Luxuria allora ha replicato: “Una persona come me deve avere il diritto di camminare per strada e non essere scambiata per prostituta. Del passato mio ne parlo io…”. A quel punto Sgarbi ha ricordato un’intervista rilasciata da Vladimir al Corriere in cui aveva rivelato il suo passato da uomo con tanto di sfuriata di Sgarbi: “Ce l’hai il cazz0 o no? Non mi rompere il cazz0”.

Sopra e a seguire il video mediaset della lite tra Vittorio Sgarbi e Luxuria a Live Non è la D’Urso.