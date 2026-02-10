È uscito in digitale e in formato CD “Oltrepassare”, il nuovo album del fisarmonicista e compositore Pietro Roffi, prodotto da Blue Mirror, pubblicato da Extended Place e distribuito da Believe Digital. Un progetto ambizioso e interamente composto da brani inediti che unisce fisarmonica, quintetto d’archi, pianoforte ed elettronica in un dialogo musicale intenso e contemporaneo. La produzione nasce con il sostegno del Ministero della Cultura e della SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, a conferma della rilevanza artistica e culturale dell’opera.

Oltrepassare: un viaggio musicale tra tradizione e contemporaneità di Pietro Roffi

“Oltrepassare” è un attraversamento sonoro che mette radici nella tradizione della fisarmonica e, allo stesso tempo, prova ad andare oltre i suoi confini estetici, geografici e interiori. Il cuore del progetto è la suite “Oltrepassare”, articolata in quattro movimenti che raccontano un percorso musicale e simbolico.

“Roots” affonda nella terra e nella memoria, recuperando l’origine attraverso una melodia intensa e profonda. “Bridge” costruisce un ponte ritmico che guarda alle tradizioni del Sud e alla danza come rito collettivo. “Flight” solleva la fisarmonica grazie all’incontro tra archi ed elettronica, trasformando il volo in prospettiva e visione. “A Possible Path” non chiude il viaggio, ma apre una domanda, lasciando intravedere un sentiero possibile.

Attorno a questo nucleo si muovono altri paesaggi sonori: l’intimità essenziale del pianoforte in “l.i.y.s.”, l’apertura sospesa di “Out of the Blue” su un ostinato di Moog, l’omaggio al cinema italiano e a Roma in “Ieri, Oggi, Domani”, l’elegante gioco stilistico di “Quasi un Tango” e la dimensione malinconica e luminosa di “Lost in Your Skies”, proposta anche in versione piano solo. Il disco si chiude lasciando il suono sospeso, un attimo prima del prossimo passo.

La produzione musicale e i musicisti coinvolti

La produzione musicale dell’album è curata da Alessandro Stella, che contribuisce anche al pianoforte, mentre l’elettronica è affidata a Carmelo Patti. Le composizioni sono pensate per adattarsi alle personalità dei musicisti coinvolti, creando un dialogo armonioso che valorizza ogni singolo contributo.

Il risultato è un equilibrio raffinato tra scrittura e respiro, tra partitura e libertà espressiva, dove la fisarmonica diventa il filo conduttore capace di attraversare generi e stili senza rinunciare alla propria identità.

Le parole di Pietro Roffi su “Oltrepassare”

«Oltrepassare è il canto libero della mia fisarmonica. Lo strumento che suono da quando avevo sei anni non è solo il protagonista ma anche un filtro sentimentale attraverso cui il suono cambia prospettiva, colore e materia. Si lascia attraversare dagli altri strumenti, a tratti si fa da parte, poi torna, si accende e si ritrova in paesaggi sonori diversi. È il filo che tiene insieme tutte le anime dell’album.

Oltrepassare è anche la ricerca di una libertà che supera confini, appartenenze e pregiudizi, che attraversa generi e stili: uno slancio naturale che va “oltre”, lì dove la musica non deve giustificarsi. La fisarmonica non rifiuta la tradizione ma la abita fino in fondo per poi attraversarla, lasciando che la sua anima esista per ciò che è davvero e non per ciò che deve essere. Traduce il passato in presente e ha la forza di guardare avanti.

Oltrepassare nasce da un bisogno silenzioso ma inevitabile: far risuonare la fisarmonica dentro il tempo che abitiamo, come una delle sue possibili voci, mentre tutto cambia senza sosta ma resta attraversato dal respiro profondo della storia».

Tracklist di Oltrepassare

Out of the Blue Roots – Oltrepassare I Bridge – Oltrepassare II Flight – Oltrepassare III A Possible Path – Oltrepassare IV Ieri, Oggi, Domani Lost in Your Skies (Piano Solo Version) Quasi un Tango Lost in Your Skies Out of the Blue (Strings Version)

Pietro Roffi: biografia e carriera

Pietro Roffi è riconosciuto come una delle voci più originali della fisarmonica contemporanea. La sua intensa attività concertistica lo ha portato a esibirsi nei cinque continenti, dal Brasile alla Cina, dall’Australia al Sudafrica, sia come solista sia in ensemble da camera e con orchestre sinfoniche.

Il suo repertorio spazia dalla musica classica al tango, dalle composizioni originali alla musica per film. Nel 2018 ha debuttato con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica di Roma per i 90 anni di Ennio Morricone, interpretando una nuova composizione scritta per lui da Dario Marianelli. Con il compositore Premio Oscar ha inciso colonne sonore per il cinema, tra cui “Pinocchio” di Matteo Garrone, candidata ai David di Donatello.

Il suo primo album di composizioni originali, “1999”, ha vinto l’Orpheus Award come “Miglior Disco” italiano di fisarmonica. La sua musica è trasmessa da BBC Radio 3, WDR 3, Radio France e Rai Radio 3 ed è eseguita in importanti sale internazionali come il Concertgebouw di Amsterdam, la Tonhalle di Zurigo e la Filarmonica di Monaco. Molto attivo anche nella didattica, rappresenta oggi un punto di riferimento per una nuova generazione di giovani fisarmonicisti.