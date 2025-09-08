Pier Silvio Berlusconi si conferma il manager italiano con la migliore reputazione digitale. A certificarlo è l’Osservatorio Top Manager Reputation, che ogni mese monitora visibilità e autorevolezza online dei principali amministratori delegati italiani.
Un primato che rafforza ulteriormente la sua immagine di leader nel settore dei media e che segna un traguardo significativo per l’intero comparto.
Pier Silvio Berlusconi: una leadership che resiste nel tempo
Dal 2020 a oggi, la prima posizione della classifica è stata occupata prevalentemente da manager provenienti dai settori della finanza, dell’energia e della moda. La conferma di Pier Silvio Berlusconi al vertice assume dunque un valore ancora più rilevante, evidenziando la solidità del suo ruolo nel panorama manageriale italiano.
Da oltre due anni consecutivi guida il comparto media e da 25 mesi è stabilmente nella top ten generale, dimostrando una costanza che pochi altri manager possono vantare.
MFE–MediaForEurope: crescita e innovazione
Il riconoscimento non riguarda solo la figura del manager, ma riflette anche il posizionamento di MFE–MediaForEurope, azienda impegnata in un ambizioso progetto industriale. La strategia punta alla crescita internazionale e al consolidamento della presenza sul mercato italiano ed europeo, confermando la centralità del gruppo nel panorama dei media.
La reputazione di Pier Silvio Berlusconi online si lega quindi direttamente alla capacità di MFE di innovare, rafforzare le proprie radici e guardare con decisione a nuovi mercati.